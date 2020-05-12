Заместитель мэра Кременчуга заболел коронавирусом: кто контактировал с чиновником

В Полтавской области в городе Кременчуг COVID-19 диагностировали у заместителя мэра города Дмитрия Кравченко. Сотрудникам горсовета проведут массовое тестирование.

Об этом со ссылкой на самого Кравченко сообщают кременчугские СМИ.

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Вирус действительно коварный. Сегодня получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Чувствую себя относительно хорошо. С первых дней нахожусь на самоизоляции. Продолжу ее до момента выздоровления,

– сообщил Кравченко на своей фейсбук-странице.

Заместитель мэра Ольга Усанова рассказала, что Кравченко заболел 9 мая. После проведения тестирования находился дома.

Он действительно заболел. Мы выясняем, с кем контактировал. Эти люди пойдут на самоизоляцию. Мы (мэр и вице-мэры) с ним в последние дни не контактировали, поэтому мы не идем на изоляцию,

– подтвердила Усанова.

По данным издания, в мэрии Кременчуга теперь паника – люди говорят, что контактировали с Кравченко. Следовательно, их проверят на коронавирус и отправят на самоизоляцию. ПЦР-тестирование пройдут все чиновники, которые работали с вице-мэром на одном этаже.

На самоизоляцию сейчас отправлены главы управления земельных ресурсов и инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля, водитель, секретарь и инспектор.

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