Заместитель Министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку
Заместитель главы Минздрава Зоряны Скалецкой заявила о том, что уходит по собственному желанию. Ее ценности не совпадают с верхушкой команды Минздрава, а она "не хочет идти на компромисс с собственной совестью".
Младена Качурец хочет работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы, но не в этом составе Минздрава, об этом она рассказала на своей странице в Facebok.
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По ее словам, она согласилась стать заместителем Министра здравоохранения, ведь думала, новое политическое руководство министерства примет эстафету трансформации здравоохранения и продолжит воплощать задуманное.
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Младена Качурец рассказала и о том, что блокировались или игнорировались все попытки инициировать налаживание работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс. Заместитель Скалецкой даже не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Она добавила, что принятый документ с определенными целями стал неожиданностью для большинства работников Минздрава.
Также, по ее словам, до сих пор нет четкого распределения обязанностей между заместителями, без которого никто из них не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Определенные параллельные задачи ставились советниками в обход заместителей. За это время проведено множество встреч с привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до того состояния, которое мы наблюдали в начале реформ.
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Качурец добавила, что за 3 месяца на должности она убедилась в том, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Министерства или обсуждается без участия специалистов, которые над ними работают. Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных Министру в разных формах – не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции.
Заявление об отставке заместителя главы Минздрава / Facebook
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