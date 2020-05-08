Заместитель Саакашвили поддержал легализацию медицинского каннабиса

Александр Ольшанский – заместитель главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, считает, что необходима легализация медицинского каннабиса.

Об этом он заявил в прямом эфире на 24 канале.

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Заместитель Саакашвили объяснил, что любое медицинское средство, которое улучшает состояние человека или облегчает его – должно быть легализированным в применении. Однако он отметил, что касается это только медицины.

Где легализована марихуана / Инфографика 24 канал

Что известно о медицинском каннабисе?

Каннабис может уменьшить тошноту и рвоту во время химиотерапии, улучшить аппетит у больных СПИДом. Также он уменьшает хроническую боль и спазмы мышц, лечит тяжелые формы эпилепсии.



Медицинский каннабис или медицинская марихуана частично легальная в 30 странах мира. Однако использовать ее в медицинских целях могут только граждане 14 стран. В Украине употребление и хранение марихуаны является незаконным. В марте 2019 года в Украине разработали законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях. Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений 15 мая единогласно поддержал этот законопроект. Однако документ не был вынесен на рассмотрение парламента.

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