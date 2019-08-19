Заметно из переписки: какие люди чаще занимаются сексом

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Использование эмодзи и секс связаны, – исследование
Использование эмодзи и секс связаны, – исследование / Фото из свободных источников

Американские психологи убеждены: люди, которые часто используют эмодзи в сообщениях чатов и мессенджеров, чаще ходят на свидания и вообще ведут более активную половую жизнь.

Ученые из Университета имени Кинси проанализировали данные онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше пяти тысяч американцев, не состоящих в браке, пишет журнал Plos One.

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Возраст участников составлял от 18 до 94 лет. Участники сообщили о количестве первых свиданий за прошлый год и частоту сексуальных контактов за тот же период.

Оказалось, что 38% пользователей вообще не пользуются эмодзи, 29% используют их изредка, примерно столько же – регулярно.

Активно, почти в каждом сообщении, используют эмодзи лишь три процента опрошенных, а 2,5 процента добавляют по несколько эмодзи в каждое свое сообщение.

via GIPHY

Причина этого – от придания большей выразительности своим словам большей простоты передачи эмоций, а не просто потому, что это модно.

Ученые отметили, что частое использование смайликов связано с количеством назначения первых свиданий и высокой сексуальной активностью.

Для уточнения этих выводов исследователи провели еще один эксперимент с 275 лицами. Оно суммировало: частое использование эмодзи положительно связано с поцелуем и сексом после первого свидания, а также началом романтических отношений.

Несмотря на то, что в исследовании есть ограничения (не указано, какие именно эмодзи были в переписке), использование смайликов, по словам ученых, может потенциально обеспечить успех в построении романтических отношений, а также является важной частью социальной коммуникации в современном мире.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Секс Психология исследования
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