Замороженные или свежие: какие овощи и фрукты принесут больше пользы

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Замороженные или свежие: какие овощи и фрукты принесут больше пользы
Замороженные или свежие: какие овощи и фрукты принесут больше пользы / Здоровье 24

Замороженные продукты – особенно полезный выбор, если вы не собираетесь есть фрукты и овощи в течение дня или двух.

Фрукты "коммерчески собираются на пике зрелости, а затем быстро замораживаются в жидком азоте", что помогает сохранить питательные вещества. Об этом говорится в материале CNN.

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Овощи, предназначенные для коммерческой заморозки, также собирают на пике зрелости, но в отличие от фруктов, перед заморозкой их бланшируют.

Бланширование – кратковременная обработка продукта кипятком или паром перед дальнейшей обработкой. В случае с овощами, бланширование разрушает окислительные ферменты, что вызывает обесцвечивание, потемнение и потерю вкуса, но бланширование также изменяет структуру клетчатки, делая овощи более мягкими, менее хрустящими и более удобными для жевания.

В чем польза заморозки

Когда вы сравниваете свежую стручковую фасоль в магазине с замороженной, последняя почти всегда содержит больше питательных веществ, потому что они были собраны и обработаны на пике качества,
– отметил ученый.

По словам Джина Лестера, спелые овощи, выращенные на ферме, будут превосходить замороженные с точки зрения питательной ценности, но только если вы их съедите в течение дня-трех.

Советы исследователей по выбору фруктов и овощей:

  • Выбирайте замороженные овощи без соуса и соли, фрукты – без сахара.
  • Внимательно осмотрите упаковку и почувствуйте ее содержимое. Замороженные фрукты и овощи должны быть твердыми, а не мягкими или влажными. Вы должны чувствовать отдельные кусочки, а не сплошной блок, который указывает на то, что содержание растаяло и было заморожен повторно. Кристаллы льда на упаковке – признак оттаивания и повторного замерзания.
  • Храните фрукты и овощи в в задней части морозильной камеры, чтобы они частично не оттаяли, когда будете открывать ее.
  • Приготовление на пару или в микроволновой печи – лучший способ сохранить питательные вещества в овощах.
  • После нагревания выжмите лимон на замороженные овощи. Это компенсирует потери витамина С, а также сделает овощи более яркими и свежими на вкус.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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