Как заниматься сексом по видеосвязи: инструкция для новичков

Цифровые секс-вечеринки процветают! Сейчас это единственный способ устроить оргию и не нарушить самоизоляцию. Оказалось, что у такого формата много преимуществ: например, с видеочата можно выйти в любой момент и остаться наедине с собой.

Но как это сделать правильно, чтобы не навредить себе и не испортить настроение другим? Советы об этом написал Vice.

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Где лучше заниматься виртуальным сексом?

Сейчас самый популярный сервис для видеосвязи – Zoom. Но стоит заметить, что месяц назад разработчики внедрили средство, которое блокирует изображение обнаженных тел. Все из-за пранкеров, которые врывались на школьные уроки, рабочие встречи и собрания анонимных алкоголиков и включали порно. Пока не ясно, насколько это средство эффективно, но лучше иметь это в виду. Также есть претензии относительно безопасности Zoom.



Подготовьтесь к видеосвязи заблаговременно / unsplash.com

А это важный фактор для виртуального секса. Никому бы не хотелось, чтобы их записали и слили видео в сеть. Пока что самый надежный сервис – это FaceTime с его сквозным шифрованием, но чтобы его использовать, все участники должны иметь Macbook или iPhone.

Создайте отдельный аккаунт

Создайте на той платформе другой профиль, если вы ее используете для любых других целей. Это стоит сделать для того, чтобы на следующий день не войти в рабочую встречу под ником SexyyyKitten69 или случайно не позвонить маме.

Подготовьтесь заранее

Вы должны подумать о маске, если не хотите, чтобы вас узнали, либо не слили видео с вами в сеть. Поэтому стоит подготовиться к этому заранее. При этом приготовление к секс-вечеринке приносит удовольствие не меньше, чем она сама. Особенно если вы уже неделю не снимаете одну старую футболку (ведь ее никто не увидит на изоляции).

Уважайте других людей

Если вы живете не одни то позаботьтесь, чтобы вас никто не отвлекал и не появлялся в кадре. Идеальный вариант – на время секс-вечеринки закрыться в комнате. И попросите вас не беспокоить, чтобы в самый ответственный момент не случился конфуз.

Что касается других участников секса, то все просто: не фотографируйте друг друга, не делайте скриншоты, не снимайте видео, не давайте ссылки на видеочат посторонним людям без согласия других.

Уважайте себя и других людей / unsplash.com

Отстаивайте свои права и границы

Помните, что виртуальный секс – это все еще секс, и от него можно устать. Если вы поняли, что истощены, дайте себе перерыв. Если надеть секси-костюм и показать себя для вас уже довольно тревожно, то все в порядке.

Вы не обязаны в точности повторять за другими участниками. Особенно, если это ваш первый опыт. В конце концов, не каждый день видишь в своем мониторе столько голых людей.

Веселитесь, наслаждайтесь, экспериментируйте

Выбрать необычный ракурс? Прикрепить камеру к потолку? Станцевать стриптиз? Можно делать все, что доставляет удовольствие вам и окружающим.

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