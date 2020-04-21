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Как ухаживать за собой и поддерживать физическую форму в домашних условиях

Уход за кожей лица и спорт в домашних условиях: что делать

Два месяца весны уже позади, карантин вечно продолжаться не будет, поэтому пришло время "худеть к лету". И сейчас у нас есть для этого больше времени, чем когда-либо.

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Если вы откладывать занятия спортом, потому что не хватало времени из-за работы, пробок, посиделк с друзьями, фильмов в кинотеатрах, концертов и путешествий, то сейчас все эти причины исчезли. Наши фитнес-браслеты шокированы таким минимальным количеством шагов в день, ведь дорога из комнаты на кухню – не такая уж и длинная, а тарелка с едой – совсем не спортивный инвентарь. Калории, которые мы потребляем, отражаются на нашем теле. И все бы ничего, если бы коронавирус пришел к нам в холодное время года. Это можно было бы замаскировать широкими свитерами и объемными куртками. Однако сейчас весна и такой вариант нам не подходит. Поэтому не только книгами, удаленной работой, самообразованием и онлайн-экскурсиями можно заняться на карантине. Конечно, дела для души – хорошо. Но о теле и своем здоровье забывать точно не стоит.

Карантинный спорт

Какой вид спортивных занятий вы бы не выбрали – йога, пилатес, функциональная тренировка, кардио, зумба или танцы – существует самое главное правило – обязательная разминка. Особенно это нужно сейчас, когда мы мало двигаемся, потому подрываться с кровати и начинать заниматься без этого этапа не стоит. Почему? Все потому, что результатом могут стать травмы.

Что дает разминка

  • повышает эластичность мышц, связок и сухожилий;
  • разогревает "холодные" мышцы;
  • снижает уровень травматизма: вывихи, растяжения, переломы, защемления и другие травмы;
  • положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, постепенно увеличивая скорость работы сердца, а не резко и быстро;
  • улучшает работу дыхательной системы
  • ускоряет кровообращение
  • ускоряет обмен веществ
  • насыщает тело кислородом, который способствует повышению выносливости.

Кажется этого достаточно, чтобы понять, что разминка – важна.

И даже если вы занимаетесь по видео-программам и там нет разминки, то это не значит, что ее и не должно быть. Даже профессиональные спортсмены, которые тренируются почти каждый день, выполняют базовый набор упражнений на все тело.

Главные правила разминки:

  • достаточно 5-10 легких упражнений в течение 10 минут (вспомните упражнения со школьной физкультуры)
  • выполняйте разминку до ощущения "разогрева" мышц;
  • никогда не забывайте о разминке.

По завершению – восстанавливаем дыхание, даем 2-3 минуты организму на отдых и переходим к основной части тренировки. Что выбрать – решать вам и руководствоваться собственными предпочтениями.

Функциональная тренировка

Конечно, можно вспомнить все упражнения, которые мы делали или видели как делали другие в тренажерных залах. Многие из них действительно можно выполнять дома, гантели можно заменить бутылками с водой или лентами для фитнеса, которые сделают вашу тренировку более интенсивной, действенной и сложной. А если вспомнить упражнения трудно, то интернет всегда готов помочь.

Тренеров много, а тренировок еще больше. Но сегодня вспомним о самых влиятельных фитнес-блогерах по версии Forbes.

Например, Кайла Итсинес. На ее страницу в Инстаграме подписано более 12 миллионов человек. Там можно найти информацию о питании и видео тренировок. И, к слову, многие из них именно для домашнего выполнения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT HOME CARDIO⁣ #BBGathome #SWEATathome⁣ One request I’m getting a lot at the moment is for cardio options you can complete at home. For the ladies asking, YES you can march on the spot or run up and down your hallway, but for me the BEST way to get a great cardio workout is by incorporating exercises I know are really going to get my heart rate up INTO my circuit training. Save this workout and try it today. ⁣ ⁣ Circuit 1⁣ Jump Squat - 10 reps ⁣ Mountain Climber - 30 reps (15 each side)⁣ Burpee - 10 reps ⁣ Skipping (or Air Skips) - 50 reps ⁣ ⁣ Circuit 2 ⁣ Snap Jump - 10 reps ⁣ High Knees - 30 reps ⁣ Double Pulse Squat - 10 reps ⁣ Jumping Jacks - 20 reps ⁣ ⁣ Try to complete as many laps of each circuit as possible in 7 minutes, then repeat! You’ve got this. ⁣ ⁣ www.kaylaitsines.com/BBGatHome⁣ ⁣ #BBG #BBGStronger #BBGBeginner #BBG2020 #BBGcommunity #fitnessvideo #athomeworkout #athomecardio

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По количеству фолловеров, Кайлу догоняет Дженнифер Селтер. Ее тренировки можно найти также на ютубе, а дополнительный инвентарь не требуется. Поэтому такие тренировки идеально подходят для карантинного спорта.

Джо Викс на своей странице в ютубе имеет множество тренировок для мужчин. Не только же женщинам нужно худеть и улучшать формы к лету. Также блогер и тренер рассказывает в своих соцсетях о питании и делится рецептами.

В последнее время популярность набирают марафоны, их разновидностей много, но сейчас речь именно о фитнес-марафонах. Если денег тратить не хочется, то бесплатные марафоны можно найти у украинской фитнес-блогерши Татьяны Федорищевой и множество тренировок для всего тела на ютуб-канале.

Также бесплатные марафоны проводит первый в Украине клуб с фитнес-боксингу FITGY.X. Все тренировки, которые сочетают в себе элементы фитнеса и боксинга, можно найти на ютуб-канале клуба. Тренеры обещают, что за 33 минуты тренировки можно сжечь 500 калорий.

Время попробовать новое

Если же функциональные тренировки вам не нравятся или вы хотите просто попробовать что-то новое для себя, тогда зумба, пилатес, степ-аэробика и йога могут разнообразить вашу спортивную жизнь. К слову, йога – не только физическая методика, но и духовная, которая может помочь достичь желаемого психического и духовного состояния. Но заметьте, что атмосфера должна быть спокойной, поэтому когда на карантине вся семья круглосуточно находится дома, достичь тишины и сконцентрироваться трудно. Но попробовать можно.

Со временем для многих йога становится стилем жизни, ведь это комплексное развитие тела и сознания. Йога помогает успокоить мысли и найти островок гармонии в мире, в котором множество проблем, нестабильности, страха и печали. Если выбираете этот вариант, тогда рекомендуем для занятий йогой канал американки Тары Стайлс.

А что делать бегунам

Если занятия в тренажерных или фитнес залах еще можно адаптировать под домашней уклад, то ежедневные пробежки на карантине могут не только стать опасными для здоровья, но и для кошелька. Пробежка на минимум 17 тысяч гривен – недешевое удовольствие. Это же как нужно любить бегать? Но сейчас не до шуток.

Бегать на спортивных площадках и стадионах не получится, как и в парках, скверах или лесных зонах. Все эти места подпадают под запрет Кабмина. Но эти ограничения можно обойти, если вы возьмете с собой на прогулку домашнее животное, и речь не только о собаках.

Если же животных у вас нет, то следует знать, что бегать по улицам города не запрещено, однако следует избегать общественных мест, к которым относятся и остановки общественного транспорта.

При этом можно бегать в лесу. Но при условии, что он не относится к лесопарковой части. Там уже действуют ограничения, что и на парки и скверы.

Во время пробежки не забывайте, что нельзя касаться лица. Соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми. А по возвращении с пробежки мойте руки с мылом, а лучше – сходите в душ.

С физическими упражнениями, которые сделают наше тело лучшим, немного разобрались. Но важную роль играет состояние кожи, ее эластичность и увлажненность.

Сухость кожи на повестке дня

Самая распространенная проблема сейчас – сухость кожи рук. Конечно, эти литры антисептиков имеют и другую сторону медали. А к этому еще добавляем сезонный фактор, который тоже влияет на состояние кожи. И ухудшается он именно в начале весны, когда кожа страдает от недостатка ультрафиолета и нехватки нужных витаминов и меланина. Наше постоянное пребывание дома, без солнца и свежего воздуха – еще то испытание.

Что же делать

  • Пить воду. А лучше – увеличить ее нормы. Именно так вы увлажняете организм.
  • Включите в рацион продукты, содержащие витамины А и Е. Это яичный желток, морковь, морская рыба, шпинат, растительное масло (например, оливковое масло холодного отжима).
  • Употребляйте витамины, которые влияют на регенерацию и восстановление кожи. (Жирорастворимые витамины А и Е). Их можно употреблять как внутрь, так и наружно, нанося на кожу витамины в каплях или выдавливая из капсул.
  • Исключите из рациона продукты, вызывающие сухость кожи: копчености, консервированные продукты, содержащие уксус, соленья. Курение и алкоголь также могут стать причиной ухудшения состояния кожи.

Мыслите позитивно, не паникуйте, правильно питайтесь, находите время для тренировок, не ленитесь и обязательно хорошо спите. Ведь регулярный здоровый сон также укрепляет иммунитет. А это, в период пандемии коронавируса, еще важнее, чем когда-либо до этого.

Проект создан при поддержке МХП.

Автор: Марта Пономаренко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Будем здоровы Фитнес
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