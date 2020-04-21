Как ухаживать за собой и поддерживать физическую форму в домашних условиях

Два месяца весны уже позади, карантин вечно продолжаться не будет, поэтому пришло время "худеть к лету". И сейчас у нас есть для этого больше времени, чем когда-либо.

Проект создан при поддержке МХП.

Если вы откладывать занятия спортом, потому что не хватало времени из-за работы, пробок, посиделк с друзьями, фильмов в кинотеатрах, концертов и путешествий, то сейчас все эти причины исчезли. Наши фитнес-браслеты шокированы таким минимальным количеством шагов в день, ведь дорога из комнаты на кухню – не такая уж и длинная, а тарелка с едой – совсем не спортивный инвентарь. Калории, которые мы потребляем, отражаются на нашем теле. И все бы ничего, если бы коронавирус пришел к нам в холодное время года. Это можно было бы замаскировать широкими свитерами и объемными куртками. Однако сейчас весна и такой вариант нам не подходит. Поэтому не только книгами, удаленной работой, самообразованием и онлайн-экскурсиями можно заняться на карантине. Конечно, дела для души – хорошо. Но о теле и своем здоровье забывать точно не стоит.

Карантинный спорт

Какой вид спортивных занятий вы бы не выбрали – йога, пилатес, функциональная тренировка, кардио, зумба или танцы – существует самое главное правило – обязательная разминка. Особенно это нужно сейчас, когда мы мало двигаемся, потому подрываться с кровати и начинать заниматься без этого этапа не стоит. Почему? Все потому, что результатом могут стать травмы.

Что дает разминка

повышает эластичность мышц, связок и сухожилий;

разогревает "холодные" мышцы;

снижает уровень травматизма: вывихи, растяжения, переломы, защемления и другие травмы;

положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, постепенно увеличивая скорость работы сердца, а не резко и быстро;

улучшает работу дыхательной системы

ускоряет кровообращение

ускоряет обмен веществ

насыщает тело кислородом, который способствует повышению выносливости.

Кажется этого достаточно, чтобы понять, что разминка – важна.

И даже если вы занимаетесь по видео-программам и там нет разминки, то это не значит, что ее и не должно быть. Даже профессиональные спортсмены, которые тренируются почти каждый день, выполняют базовый набор упражнений на все тело.

Главные правила разминки:

достаточно 5-10 легких упражнений в течение 10 минут (вспомните упражнения со школьной физкультуры)

выполняйте разминку до ощущения "разогрева" мышц;

никогда не забывайте о разминке.

По завершению – восстанавливаем дыхание, даем 2-3 минуты организму на отдых и переходим к основной части тренировки. Что выбрать – решать вам и руководствоваться собственными предпочтениями.

Функциональная тренировка

Конечно, можно вспомнить все упражнения, которые мы делали или видели как делали другие в тренажерных залах. Многие из них действительно можно выполнять дома, гантели можно заменить бутылками с водой или лентами для фитнеса, которые сделают вашу тренировку более интенсивной, действенной и сложной. А если вспомнить упражнения трудно, то интернет всегда готов помочь.

Тренеров много, а тренировок еще больше. Но сегодня вспомним о самых влиятельных фитнес-блогерах по версии Forbes.

Например, Кайла Итсинес. На ее страницу в Инстаграме подписано более 12 миллионов человек. Там можно найти информацию о питании и видео тренировок. И, к слову, многие из них именно для домашнего выполнения.

По количеству фолловеров, Кайлу догоняет Дженнифер Селтер. Ее тренировки можно найти также на ютубе, а дополнительный инвентарь не требуется. Поэтому такие тренировки идеально подходят для карантинного спорта.

Джо Викс на своей странице в ютубе имеет множество тренировок для мужчин. Не только же женщинам нужно худеть и улучшать формы к лету. Также блогер и тренер рассказывает в своих соцсетях о питании и делится рецептами.

В последнее время популярность набирают марафоны, их разновидностей много, но сейчас речь именно о фитнес-марафонах. Если денег тратить не хочется, то бесплатные марафоны можно найти у украинской фитнес-блогерши Татьяны Федорищевой и множество тренировок для всего тела на ютуб-канале.

Также бесплатные марафоны проводит первый в Украине клуб с фитнес-боксингу FITGY.X. Все тренировки, которые сочетают в себе элементы фитнеса и боксинга, можно найти на ютуб-канале клуба. Тренеры обещают, что за 33 минуты тренировки можно сжечь 500 калорий.

Время попробовать новое

Если же функциональные тренировки вам не нравятся или вы хотите просто попробовать что-то новое для себя, тогда зумба, пилатес, степ-аэробика и йога могут разнообразить вашу спортивную жизнь. К слову, йога – не только физическая методика, но и духовная, которая может помочь достичь желаемого психического и духовного состояния. Но заметьте, что атмосфера должна быть спокойной, поэтому когда на карантине вся семья круглосуточно находится дома, достичь тишины и сконцентрироваться трудно. Но попробовать можно.

Со временем для многих йога становится стилем жизни, ведь это комплексное развитие тела и сознания. Йога помогает успокоить мысли и найти островок гармонии в мире, в котором множество проблем, нестабильности, страха и печали. Если выбираете этот вариант, тогда рекомендуем для занятий йогой канал американки Тары Стайлс.

А что делать бегунам

Если занятия в тренажерных или фитнес залах еще можно адаптировать под домашней уклад, то ежедневные пробежки на карантине могут не только стать опасными для здоровья, но и для кошелька. Пробежка на минимум 17 тысяч гривен – недешевое удовольствие. Это же как нужно любить бегать? Но сейчас не до шуток.

Бегать на спортивных площадках и стадионах не получится, как и в парках, скверах или лесных зонах. Все эти места подпадают под запрет Кабмина. Но эти ограничения можно обойти, если вы возьмете с собой на прогулку домашнее животное, и речь не только о собаках.

Если же животных у вас нет, то следует знать, что бегать по улицам города не запрещено, однако следует избегать общественных мест, к которым относятся и остановки общественного транспорта.

При этом можно бегать в лесу. Но при условии, что он не относится к лесопарковой части. Там уже действуют ограничения, что и на парки и скверы.

Во время пробежки не забывайте, что нельзя касаться лица. Соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми. А по возвращении с пробежки мойте руки с мылом, а лучше – сходите в душ.

С физическими упражнениями, которые сделают наше тело лучшим, немного разобрались. Но важную роль играет состояние кожи, ее эластичность и увлажненность.

Сухость кожи на повестке дня

Самая распространенная проблема сейчас – сухость кожи рук. Конечно, эти литры антисептиков имеют и другую сторону медали. А к этому еще добавляем сезонный фактор, который тоже влияет на состояние кожи. И ухудшается он именно в начале весны, когда кожа страдает от недостатка ультрафиолета и нехватки нужных витаминов и меланина. Наше постоянное пребывание дома, без солнца и свежего воздуха – еще то испытание.

Что же делать

Пить воду. А лучше – увеличить ее нормы. Именно так вы увлажняете организм.

Включите в рацион продукты, содержащие витамины А и Е. Это яичный желток, морковь, морская рыба, шпинат, растительное масло (например, оливковое масло холодного отжима).

Употребляйте витамины, которые влияют на регенерацию и восстановление кожи. (Жирорастворимые витамины А и Е). Их можно употреблять как внутрь, так и наружно, нанося на кожу витамины в каплях или выдавливая из капсул.

Исключите из рациона продукты, вызывающие сухость кожи: копчености, консервированные продукты, содержащие уксус, соленья. Курение и алкоголь также могут стать причиной ухудшения состояния кожи.

Мыслите позитивно, не паникуйте, правильно питайтесь, находите время для тренировок, не ленитесь и обязательно хорошо спите. Ведь регулярный здоровый сон также укрепляет иммунитет. А это, в период пандемии коронавируса, еще важнее, чем когда-либо до этого.

Проект создан при поддержке МХП.