Заплатил 300 долларов: врач, который требовал взятку в смертельно больного, отделался штрафом

Почему взяточничество в больницах процветает, а врачи, которые требуют заоблачные суммы у пациентов, остаются на своих должностях – читайте дальше.

Пам'ятаєте, в одній з попередніх програм я розповідала про лікаря-хірурга з київської лікарні, в якого знайшли майже мільйон доларів готівки в банківському сейфі? Лікаря, який все життя пропрацював в державних лікарнях.

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СБУ взяло його на тому, що вимагав від пацієнта майже 40 тисяч доларів за операцію. Грошей таких у хворого не було, знайшли лише половину суми, тому і пішли до правоохоронців. Лікаря взяли на передачі грошей в вересні, а в січні суд вже ухвалив вирок.

Олег Котенко, лікар-трансплантолог та завідувач відділення в інституті Шалімова в Києві, став відомим на всю Україну, коли "погорів" на хабарі у 22 тисяч доларів. Він вимагав їх, погрожуючи, що пацієнт не отримає кваліфіковане лікування: або давай гроші, або я тебе не лікую.



Котенка затримали на робочому місці

Виявляється саме на такому "бізнесі на життях" лікар і став доларовим мільйонером. Його добробуту позаздрили б навіть закордонні колеги. Квартири, елітний будинок з басейном під Києвом, який ви не знайдете в офіційних документах, але знайдете на фейсбук-сторінці дружини.

І тепер уявіть – лікаря, якого на гарячому взяли на хабарі, не просто лікаря, а мільйонера, який заробив ці гроші на важко хворих пацієнтах, – відпустили. Взяли за вимагання 40 тисяч доларів, а відпустили і закрили справу за 300 доларів. Принаймні, офіційно.

Отже, в листопаді місяці прокурори, маючи всі докази того, що лікар вимагав у пацієнтів гроші і заробив на цьому мільйони, перекваліфікували справу, або простими словами – змінили йому підозру. А в грудні вони підписали з ним угоду про визнання винуватості!

Уявіть, що у вас є відео, фото, всі докази того, що лікар вимагав в смертельно хворого хабар. І якщо лікар просто визнає свою вину (ну так, тут важко її не визнати), то максимальне покарання – штраф 8,5 тисяч гривень або приблизно 300 доларів.

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Чудовий бізнес: роками вимагаєш мільйони, погрожуючи пацієнтам, що помруть без твого "кваліфікованого" лікування, а коли тебе ловлять на хабарі, підписуєш документи, що каєшся.

Відраховуєш 300 доларів з тих мільйонів, що лежать в сейфі і все, ти вільний! Роби, що хочеш! Дуже прибутковий бізнес на людських життях.

До речі, ви будете здивовані, але в лікаря просто фантастично склалася далі кар'єра. Корупціонера, який вимагав гроші з пацієнтів, взяли працювати в приватну клініку "Оберіг" – тепер він очолює там цілий хірургічний центр.



Лікар-трансплантолог Олег Котенко

А ми і далі дивуємося, чому лікарі навіть не бояться вимагати кругленькі суми? Тому що їм фактично за це нічого не буде, навіть якщо зловить не поліція, а ціла Служба безпеки України. Їх відпустять під чесне зізнання максимум за 300 доларів, а хтось інший знову візьме на роботу.

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Тому поки ми не змінимо систему, щоб ті, хто вимагають гроші в смертельно хворих, опинялися за ґратами, а не на посадах в приватних клініках, пацієнти і далі змушені будуть продавати квартири, щоб заплатити за операцію, без якої їм не вижити.