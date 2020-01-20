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Запор у беременных: почему возникает и что есть

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Запоры при беременности: симптомы / Unsplash

Нормальная частота дефекации – от 3 раз в день до 3 раз в неделю. К сожалению, запор часто сопровождает беременность, но эту проблему можно легко решить с помощью коррекции рациона.

Как бороться с запором во время беременности, рассказала акушер-гинеколог Татьяна Калыний.

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Матка и кишечник имеют общую иннервацию. Поскольку во время беременности все процессы в организме направлены на расслабление матки, кишечник "расслабляется". Прогестерон, тот самый "гормон беременности", расслабляет гладкие мышечные клетки, вследствие чего снижает тонус матки и автоматически расслабляет мускулатуру толстого кишечника.

 
Запор при беременности – симптомы
  • Задержка дефекации;
  • Выделение твердых фекальных масс, которые часто сопровождаются напряжением и дискомфортом;

Что есть беременным, чтобы избавиться от запоров

Прежде всего, стоит пить 1,5-2 литра чистой негазированной воды в сутки. Рекомендуется включать в свой рацион: морковь, зелень, цельнозерновой хлеб, кабачки, спаржевую фасоль, огурцы, брокколи, киви, банан, яблоки (как запеченные, так и свежие) и тыкву.

  • Свеклу и морковь рекомендовано тушить, запекать или отваривать.
  • Тыкву лучше всего потреблять в запеченном виде.
  • На 100 грамм мяса стоит съедать минимум 200 грамм овощей.
  • Старайтесь употреблять 4-5 порций овощей/фруктов в сутки (порция весом 80-100 грамм).

Не стоит забывать и о сухофруктах:

  • Курага;
  • Изюм;
  • Чернослив;
  • Инжир;

От чего стоит отказаться или употреблять в небольших количествах:

  • Редька;
  • Горох и бобовые;
  • Грибы;
  • Консервированные овощи, фрукты и мясные консервы;
  • Крепкие чаи и кофе;
  • Сладости и сдобная выпечка;
  • Сладкие йогурты и обезжиренные молочные изделия;
  • Твердые сыры;
  • Переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски);
  • Продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, окрашенные кремы, жевательные резинки и конфеты, копчености).

Обсудите эту проблему с врачом, ведь некоторые лекарства или препараты также могут вызвать проблемы с дефекацией.

Важно: ни в коем случае не выбирайте слабительные средства самостоятельно, ведь беременным подходит лишь меньшинство из них. Поэтому, если смена питания не помогла, перед употреблением препаратов необходимо посоветоваться с врачом.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Беременность и роды Желудочно-кишечный тракт
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