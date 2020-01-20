Запор у беременных: почему возникает и что есть

Нормальная частота дефекации – от 3 раз в день до 3 раз в неделю. К сожалению, запор часто сопровождает беременность, но эту проблему можно легко решить с помощью коррекции рациона.

Как бороться с запором во время беременности, рассказала акушер-гинеколог Татьяна Калыний.

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Матка и кишечник имеют общую иннервацию. Поскольку во время беременности все процессы в организме направлены на расслабление матки, кишечник "расслабляется". Прогестерон, тот самый "гормон беременности", расслабляет гладкие мышечные клетки, вследствие чего снижает тонус матки и автоматически расслабляет мускулатуру толстого кишечника.

Запор при беременности – симптомы Задержка дефекации;

Выделение твердых фекальных масс, которые часто сопровождаются напряжением и дискомфортом;

Что есть беременным, чтобы избавиться от запоров

Прежде всего, стоит пить 1,5-2 литра чистой негазированной воды в сутки. Рекомендуется включать в свой рацион: морковь, зелень, цельнозерновой хлеб, кабачки, спаржевую фасоль, огурцы, брокколи, киви, банан, яблоки (как запеченные, так и свежие) и тыкву.

Свеклу и морковь рекомендовано тушить, запекать или отваривать.

Тыкву лучше всего потреблять в запеченном виде.

На 100 грамм мяса стоит съедать минимум 200 грамм овощей.

Старайтесь употреблять 4-5 порций овощей/фруктов в сутки (порция весом 80-100 грамм).

Не стоит забывать и о сухофруктах:

Курага;

Изюм;

Чернослив;

Инжир;

От чего стоит отказаться или употреблять в небольших количествах:

Редька;

Горох и бобовые;

Грибы;

Консервированные овощи, фрукты и мясные консервы;

Крепкие чаи и кофе;

Сладости и сдобная выпечка;

Сладкие йогурты и обезжиренные молочные изделия;

Твердые сыры;

Переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски);

Продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, окрашенные кремы, жевательные резинки и конфеты, копчености).

Обсудите эту проблему с врачом, ведь некоторые лекарства или препараты также могут вызвать проблемы с дефекацией.

Важно: ни в коем случае не выбирайте слабительные средства самостоятельно, ведь беременным подходит лишь меньшинство из них. Поэтому, если смена питания не помогла, перед употреблением препаратов необходимо посоветоваться с врачом.

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