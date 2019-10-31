Запор: почему возникает и когда становится опасным

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Запор – причины, симптомы, лечение, психосоматика запора
Как избавиться запора / quemas.mamaslatinas.com

О запорах не совсем удобно говорить. Однако, запоры распространенное явление, которое требует решения. Наибольшая угроза запора скрывается в причинах этого состояния.

Ульяна Супрун рассказала, что запоры делятся на первичные и вторичные. Первичные запоры вызывает неправильный образ жизни. Вторичные запоры провоцируют болезни, психосоциальные проблемы или определенные лекарственные препараты.

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Запор – симптомы
Запор – это клинический диагноз, который ставят в случае неполного опорожнения, сложностей с опорожнением, или обоих симптомов. У пациентов с запорами часто бывают и другие симптомы: уплотнение каловых масс, вздутие и боль в животе. Дефекация может быть нормальной (по крайней мере, три раза в неделю или даже ежедневно), но запоры все равно присутствуют. В случае хронических запоров такое продолжается по крайней мере три месяца.

Причины появления запоров

  • Недостаток физической активности.
  • Строгое ограничение калорий.
  • Недостаток клетчатки в рационе.
  • Прием лекарств, особенно диуретиков, алюминиесодержащих антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка), антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных, препаратов железа.
  • Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, когда захотелось.
  • Сильный стресс, дискомфорт.

Чаще всего запоры случаются без особых патологий в основе. Это называется запор при нормальном транзите кишечника. Все сокращается, но в прямой кишке что-то не так, а живот тем временем болит и вздувается. Такой тип связывают со стрессом, обычно, он хорошо подлежит лечению послабляющими и клетчаткой, – объясняет Ульяна Супрун.

Запоры также могут быть при замедленном транзите кишечника и в при синдроме обструктивной дефекации.

У женщин запоры могут быть во второй фазе менструального цикла и во время беременности. Причина – в высоком уровне гормонов прогестерона и эстрогена (а во время беременности еще и соматостатина), которые подавляют выделение гормона мотилина, который стимулирует перистальтику. Гормональные взаимодействия у женщин замедляют моторику кишечника.


Женщины чувствительны к запорам во второй фазе менструального цикла

Что может помочь

Во вторую фазу цикла в организме также задерживается вода и увеличивается вес. Поэтому стоит есть больше овощей и меньше сладостей; пить больше воды, но меньше кофе и алкоголя; также важно заниматься спортом.

Относительно кофе, то бывает и обратное – кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки.

Овощи и вода не дадут "послипаться" каловым массам, а тренировки взбудоражат ленивые внутренности. Кофе в большом количестве и алкоголь в любом приводят к обезвоживанию.

Начало менструации часто сопровождается ослаблением – такой эффект обеспечивают простагландины.

Советы, которые следует соблюдать, чтобы избежать запора:

  • Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды.
  • Если тело зовет вас в туалет – скорее. В этот момент если сдержаться, то все может "послипаться" и уплотниться.
  • Наилучшее положение – когда колени выше бедра.
  • Если вы мало двигаетесь, то же происходит и с вашим кишечником.
  • Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель.
  • Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется, запоры все равно могут быть по другим причинам.
  • Ешьте фрукты или сухофрукты, содержащие сорбитол. Это естественное слабительное. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.


Сухофрукты полезны при запорах

Когда запор – тревожный сигнал

Иногда запоры вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин.

  • Спровоцированы лекарствами: антацидами, добавками железа, опиатами, психолитикамы, диуретиками, трициклическими антидепрессантами.
  • Цереброваскулярная болезнь.
  • Депрессия.
  • Диабет.
  • Синдром раздраженного кишечника.
  • Гипотироидизм.

Менее распространенными причинами являются недостаток магния или калия, избыток кальция, различные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность/инвалидность или повреждения спинного мозга.

Если запор вторичный, мало питаться отрубями – нужно устранять главную причину, не давать ей ухудшаться. Если регулярно болит живот, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу. Боль в животе может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника.

Следует немедленно посетить гастроэнтеролога в следующих случаях:

  • Перед хирургическим вмешательством из-за запоров.
  • При изменении калибра кала.
  • Если в кале есть скрытая кровь (это такой анализ).
  • В случае железодефицитной анемии. У мужчин – сразу, у женщин – если курс добавок железа ничего не изменил.
  • Симптомы обструкции (что-то мешает проходимости кишечника).
  • Запоров не было и тут вдруг.
  • Имеющиеся ректальные кровотечения.
  • Пролапс (выпадение) прямой кишки.
  • Внезапная потеря веса.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Ульяна Супрун Желудочно-кишечный тракт
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