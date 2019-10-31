Запор: почему возникает и когда становится опасным
О запорах не совсем удобно говорить. Однако, запоры распространенное явление, которое требует решения. Наибольшая угроза запора скрывается в причинах этого состояния.
Ульяна Супрун рассказала, что запоры делятся на первичные и вторичные. Первичные запоры вызывает неправильный образ жизни. Вторичные запоры провоцируют болезни, психосоциальные проблемы или определенные лекарственные препараты.
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Причины появления запоров
- Недостаток физической активности.
- Строгое ограничение калорий.
- Недостаток клетчатки в рационе.
- Прием лекарств, особенно диуретиков, алюминиесодержащих антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка), антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных, препаратов железа.
- Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, когда захотелось.
- Сильный стресс, дискомфорт.
Чаще всего запоры случаются без особых патологий в основе. Это называется запор при нормальном транзите кишечника. Все сокращается, но в прямой кишке что-то не так, а живот тем временем болит и вздувается. Такой тип связывают со стрессом, обычно, он хорошо подлежит лечению послабляющими и клетчаткой, – объясняет Ульяна Супрун.
Запоры также могут быть при замедленном транзите кишечника и в при синдроме обструктивной дефекации.
У женщин запоры могут быть во второй фазе менструального цикла и во время беременности. Причина – в высоком уровне гормонов прогестерона и эстрогена (а во время беременности еще и соматостатина), которые подавляют выделение гормона мотилина, который стимулирует перистальтику. Гормональные взаимодействия у женщин замедляют моторику кишечника.
Женщины чувствительны к запорам во второй фазе менструального цикла
Что может помочь
Во вторую фазу цикла в организме также задерживается вода и увеличивается вес. Поэтому стоит есть больше овощей и меньше сладостей; пить больше воды, но меньше кофе и алкоголя; также важно заниматься спортом.
Относительно кофе, то бывает и обратное – кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки.
Овощи и вода не дадут "послипаться" каловым массам, а тренировки взбудоражат ленивые внутренности. Кофе в большом количестве и алкоголь в любом приводят к обезвоживанию.
Начало менструации часто сопровождается ослаблением – такой эффект обеспечивают простагландины.
Советы, которые следует соблюдать, чтобы избежать запора:
- Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды.
- Если тело зовет вас в туалет – скорее. В этот момент если сдержаться, то все может "послипаться" и уплотниться.
- Наилучшее положение – когда колени выше бедра.
- Если вы мало двигаетесь, то же происходит и с вашим кишечником.
- Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель.
- Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется, запоры все равно могут быть по другим причинам.
- Ешьте фрукты или сухофрукты, содержащие сорбитол. Это естественное слабительное. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.
Сухофрукты полезны при запорах
Когда запор – тревожный сигнал
Иногда запоры вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин.
- Спровоцированы лекарствами: антацидами, добавками железа, опиатами, психолитикамы, диуретиками, трициклическими антидепрессантами.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Депрессия.
- Диабет.
- Синдром раздраженного кишечника.
- Гипотироидизм.
Менее распространенными причинами являются недостаток магния или калия, избыток кальция, различные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность/инвалидность или повреждения спинного мозга.
Если запор вторичный, мало питаться отрубями – нужно устранять главную причину, не давать ей ухудшаться. Если регулярно болит живот, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу. Боль в животе может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника.
Следует немедленно посетить гастроэнтеролога в следующих случаях:
- Перед хирургическим вмешательством из-за запоров.
- При изменении калибра кала.
- Если в кале есть скрытая кровь (это такой анализ).
- В случае железодефицитной анемии. У мужчин – сразу, у женщин – если курс добавок железа ничего не изменил.
- Симптомы обструкции (что-то мешает проходимости кишечника).
- Запоров не было и тут вдруг.
- Имеющиеся ректальные кровотечения.
- Пролапс (выпадение) прямой кишки.
- Внезапная потеря веса.
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