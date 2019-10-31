Запор: почему возникает и когда становится опасным

О запорах не совсем удобно говорить. Однако, запоры распространенное явление, которое требует решения. Наибольшая угроза запора скрывается в причинах этого состояния.

Ульяна Супрун рассказала, что запоры делятся на первичные и вторичные. Первичные запоры вызывает неправильный образ жизни. Вторичные запоры провоцируют болезни, психосоциальные проблемы или определенные лекарственные препараты.

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Запор – симптомы Запор – это клинический диагноз, который ставят в случае неполного опорожнения, сложностей с опорожнением, или обоих симптомов. У пациентов с запорами часто бывают и другие симптомы: уплотнение каловых масс, вздутие и боль в животе. Дефекация может быть нормальной (по крайней мере, три раза в неделю или даже ежедневно), но запоры все равно присутствуют. В случае хронических запоров такое продолжается по крайней мере три месяца.

Причины появления запоров

Недостаток физической активности.

Строгое ограничение калорий.

Недостаток клетчатки в рационе.

Прием лекарств, особенно диуретиков, алюминиесодержащих антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка), антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных, препаратов железа.

Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, когда захотелось.

Сильный стресс, дискомфорт.

Чаще всего запоры случаются без особых патологий в основе. Это называется запор при нормальном транзите кишечника. Все сокращается, но в прямой кишке что-то не так, а живот тем временем болит и вздувается. Такой тип связывают со стрессом, обычно, он хорошо подлежит лечению послабляющими и клетчаткой, – объясняет Ульяна Супрун.

Запоры также могут быть при замедленном транзите кишечника и в при синдроме обструктивной дефекации.

У женщин запоры могут быть во второй фазе менструального цикла и во время беременности. Причина – в высоком уровне гормонов прогестерона и эстрогена (а во время беременности еще и соматостатина), которые подавляют выделение гормона мотилина, который стимулирует перистальтику. Гормональные взаимодействия у женщин замедляют моторику кишечника.



Женщины чувствительны к запорам во второй фазе менструального цикла

Что может помочь

Во вторую фазу цикла в организме также задерживается вода и увеличивается вес. Поэтому стоит есть больше овощей и меньше сладостей; пить больше воды, но меньше кофе и алкоголя; также важно заниматься спортом.

Относительно кофе, то бывает и обратное – кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки.

Овощи и вода не дадут "послипаться" каловым массам, а тренировки взбудоражат ленивые внутренности. Кофе в большом количестве и алкоголь в любом приводят к обезвоживанию.

Начало менструации часто сопровождается ослаблением – такой эффект обеспечивают простагландины.

Советы, которые следует соблюдать, чтобы избежать запора:

Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды.

Если тело зовет вас в туалет – скорее. В этот момент если сдержаться, то все может "послипаться" и уплотниться.

Наилучшее положение – когда колени выше бедра.

Если вы мало двигаетесь, то же происходит и с вашим кишечником.

Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель.

Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется, запоры все равно могут быть по другим причинам.

Ешьте фрукты или сухофрукты, содержащие сорбитол. Это естественное слабительное. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.



Сухофрукты полезны при запорах

Когда запор – тревожный сигнал

Иногда запоры вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин.

Спровоцированы лекарствами: антацидами, добавками железа, опиатами, психолитикамы, диуретиками, трициклическими антидепрессантами.

Цереброваскулярная болезнь.

Депрессия.

Диабет.

Синдром раздраженного кишечника.

Гипотироидизм.

Менее распространенными причинами являются недостаток магния или калия, избыток кальция, различные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность/инвалидность или повреждения спинного мозга.

Если запор вторичный, мало питаться отрубями – нужно устранять главную причину, не давать ей ухудшаться. Если регулярно болит живот, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу. Боль в животе может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника.

Следует немедленно посетить гастроэнтеролога в следующих случаях:

Перед хирургическим вмешательством из-за запоров.

При изменении калибра кала.

Если в кале есть скрытая кровь (это такой анализ).

В случае железодефицитной анемии. У мужчин – сразу, у женщин – если курс добавок железа ничего не изменил.

Симптомы обструкции (что-то мешает проходимости кишечника).

Запоров не было и тут вдруг.

Имеющиеся ректальные кровотечения.

Пролапс (выпадение) прямой кишки.

Внезапная потеря веса.