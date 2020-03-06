Ограничение массовых мероприятий в Украине из-за коронавируса: перечень городов и областей

Главный санврач Украины Виктор Ляшко недавно анонсировал ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране. Некоторые области уже сделали первый шаг.

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания Covid-19. Поскольку коронавирус стремительно распространяется по Европе, в стране готовятся к тому, что это не последний случай заражения.

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Несколько областей уже ввели отмены или ограничения массовых мероприятий.

Запрет массовых мероприятий в Черновицкой области

Из-за случая вспышки коронавируса, на Буковине ввели чрезвычайное положение. Все учебные заведения закрыли на двухнедельный карантин, а с 6 по 16 марта по области действует запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Ограничения массовых мероприятий в Сумах

Чтобы предотвратить проникновение и дальнейшее распространение коронавируса в городе, городские власти Сум ввели ограничения на проведение массовых мероприятий – как культурных, так и спортивных.

Запрет массовых мероприятий в Житомире

В Житомире власти запретили массовые мероприятия: развлекательные, спортивные и даже праздничные. Кроме того, будет создана мобильная группа, которая будет осуществлять контроль непосредственно за выполнением этого приказа.

Можно ли проводить массовые мероприятия во Львове

Местные власти еще 25 февраля посоветовала прекратить запланированные на ближайшее время массовые мероприятия по всей области. "... Рекомендовано прекратить массовые мероприятия, запланированные в ближайшее время на территории области", – говорится в сообщении. Впрочем, пока это лишь рекомендация, а не запрет.

Какая ситуация в Киеве

В Киеве нет запрета на проведение массовых мероприятий, но КГГА попросила руководства детсадов и школ ограничить вход посторонним людям в помещение заведения (даже родителям).

Также известно, что КНУ имени Тараса Шевченко отменил все ближайшие массовые мероприятия во всех корпусах университета. Кроме того, преподавателей, студентов и аспирантов прекратили отправлять за границу, а иностранные группы, делегации и просто отдельные граждане из-за рубежа не будут приниматься.

Организаторы Киевского полумарафона тоже приняли меры, запретив иностранцам принимать участие (даже профессиональным атлетам). Также ограничено время пребывания участников в стартовых коридорах – до 15 минут.

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Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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