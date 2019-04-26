В Украине запретили сразу три препарата

92 Читати новину українською
Запрет лекарств в Украине 2019: Спирт этиловый 70%, Эрбитукс, Гинкго билоба Астрафарм
В Украине запретили сразу три препарата / elconfidencial.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства трех препаратов "Спирт этиловый 70%", "Эрбитукс", "Гинкго билоба Астрафарм".

Такое решение ведомство установило в пятницу, 26 апреля.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Под временный запрет попали:

Антисептик "Спирт этиловый 70%", раствор по 100 мл серии 021118. Производителем лекарств является Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина.

В Україні заборонили антисептик
В Україні заборонили антисептик "Спирт етиловий 70%" серії 021118

"Гинкго билоба Астрафарм", капсулы по 40 мг, по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке из картона серии 061118. Препарат украинского производства запретили из-за несоответствия по показателю "Идентификация – ВЕРХ".

Препарат назначают для симптоматического лечения когнитивных расстройств у пациентов пожилого возраста

Постоянный запрет установили на раствор для инфузий "Эрбитукс/Erbitux", 5 мг/мл серии 223706 немецкого производства. Запрет на реализацию лекарств установили из-за маркировки на русском и казахском языках. Известно, что лекарства были предназначены для рынка Казахстана.

Медики препарат назначают для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
сегодня
76054
Теги: Лекарства Здоровье Новости Здоровье Медицина
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 656
Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
25 апреля 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
Світлана Попова 1055
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
476
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 2004
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 247
Новости
Больше новостей
Залиште відгук