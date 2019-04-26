В Украине запретили сразу три препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства трех препаратов "Спирт этиловый 70%", "Эрбитукс", "Гинкго билоба Астрафарм".

Такое решение ведомство установило в пятницу, 26 апреля.

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Под временный запрет попали:

Антисептик "Спирт этиловый 70%", раствор по 100 мл серии 021118. Производителем лекарств является Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина.



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"Гинкго билоба Астрафарм", капсулы по 40 мг, по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке из картона серии 061118. Препарат украинского производства запретили из-за несоответствия по показателю "Идентификация – ВЕРХ".

Препарат назначают для симптоматического лечения когнитивных расстройств у пациентов пожилого возраста

Постоянный запрет установили на раствор для инфузий "Эрбитукс/Erbitux", 5 мг/мл серии 223706 немецкого производства. Запрет на реализацию лекарств установили из-за маркировки на русском и казахском языках. Известно, что лекарства были предназначены для рынка Казахстана.

Медики препарат назначают для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

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