Запрет людям от 60 лет выходить из дома противоречит рекомендациям ВОЗ, – эксперты

Харьковская правозащитная группа считает, что запрет людям старше 60 лет выходить из дома вреден.

Представители Харьковской правозащитной группы проанализировали целесообразность и законность введенных правительством в начале апреля дополнительных карантинных мероприятий.

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Так, Кабмин ввел запрет пенсионерам выходить из дома в пределах профилактических мер по противодействию пандемии коронавируса.

По словам экспертов Харьковской правозащитной группы, прогулки на свежем воздухе для многих пожилых людей являются медицинской рекомендацией и отказ от них может привести к прогрессу имеющейся болезни.

"Для поддержания человеческого иммунитета необходимо достаточное количество свежего воздуха и солнечного света. Ярким примером последствий длительного пребывания в замкнутом пространстве являются осужденные, которые через несколько лет отбывания наказания начинают страдать рядом тяжелых хронических заболеваний, в том числе туберкулезом", – отметили представители.

Как говорится в сообщении, запрет покидать дома может спровоцировать вспышку сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе стать катализатором эпидемии туберкулеза. Эксперты также добавили, что из-за запрета выходить на улицу немало пожилых людей потеряли работу.

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