Запрет посещения парков вредит здоровью и "пахнет" авторитаризмом, – СМИ

Власти многих стран ввели запреты посещать парки и общественные места, чтобы избежать скопления людей. Однако посещение зеленых зон полезно для иммунной системы и психического здоровья.

Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на слова профессора Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи. В Украине также ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса: запрещено гулять в парках, скверах, зонах отдыха и лесопарковых зонах.

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Так, в краткосрочной перспективе запрет на посещение зеленых зон может быть оправданным, ведь власти пытаются сдержать распространение коронавируса таким способом. Однако, если говорить о длительном времени, такие ограничения являются вредными и неуместными, по словам профессора.

Так, вспомним о случае в парке Броквеллу в Лондоне. После его закрытия двое полицейских поймали мужчину, который вышел прогуляться и позагорать в одиночестве. Никого не было поблизости в этот момент, кроме правоохранителей.

Good point. I'm all for the most rigorous possible measures to combat #coronavirus, but there has to be public consent. Scenes like this, where the only reason there's anyone within 2m of the guy is because 2 policemen are questioning him up close, risk losing legitimacy... pic.twitter.com/xJGliOvcCE — The Grand Mufti Of Munchies (@MuftiOfMunchies) April 5, 2020

По словам автора, физические упражнения на улице и на солнце важны для сохранения физического и психического здоровья, а также для выносливости населения. Поэтому власти необходимо установить правильные политические подходы, ведь вряд ли пандемия коронавируса закончится за несколько дней.

Прогулки на свежем воздухе и солнце полезно влияют на здоровье человека. Если в организме есть недостаток витамина D, тело становится более уязвимым к респираторным заболеваниям.

Время на свежем воздухе и солнце – настолько сильные факторы в борьбе с вирусными инфекциями, что в исследовании за 2009 год на тему чрезвычайного успеха полевых госпиталей во время эпидемии гриппа в 1918 году отмечалось, что в разгар следующей пандемии мы должны "поощрять общественность проводить как можно больше времени на улице" в рамках мероприятий по охране здоровья,

– отмечает профессор.

Влияние запрета на психическое здоровье

Кроме того, активность на свежем воздухе хорошо влияет на психическое здоровье . По мнению автора статьи в американском журнале, запрет выходить на улицу может усилить стресс для многих людей.

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"Мы можем столкнуться со вспышкой самоубийств и насилия из-за большого стресса и изоляции, с которыми столкнутся отдельные люди и семьи. Академия ВВС США сначала ввела жесткую изоляцию для кадетов из-за коронавируса, но была вынуждена отменить это решение после двух трагических самоубийств. Домашнее насилие – другая реальная проблема. Отсутствие возможности выйти в другое место хотя бы на час может сильно ухудшить ситуацию в некоторых семьях", – отметила Зейнеп Туфекчи.

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Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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