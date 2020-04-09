Запрет посещения парков вредит здоровью и "пахнет" авторитаризмом, – СМИ
Власти многих стран ввели запреты посещать парки и общественные места, чтобы избежать скопления людей. Однако посещение зеленых зон полезно для иммунной системы и психического здоровья.
Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на слова профессора Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи. В Украине также ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса: запрещено гулять в парках, скверах, зонах отдыха и лесопарковых зонах.
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Так, в краткосрочной перспективе запрет на посещение зеленых зон может быть оправданным, ведь власти пытаются сдержать распространение коронавируса таким способом. Однако, если говорить о длительном времени, такие ограничения являются вредными и неуместными, по словам профессора.
Так, вспомним о случае в парке Броквеллу в Лондоне. После его закрытия двое полицейских поймали мужчину, который вышел прогуляться и позагорать в одиночестве. Никого не было поблизости в этот момент, кроме правоохранителей.
По словам автора, физические упражнения на улице и на солнце важны для сохранения физического и психического здоровья, а также для выносливости населения. Поэтому власти необходимо установить правильные политические подходы, ведь вряд ли пандемия коронавируса закончится за несколько дней.
Прогулки на свежем воздухе и солнце полезно влияют на здоровье человека. Если в организме есть недостаток витамина D, тело становится более уязвимым к респираторным заболеваниям.
Время на свежем воздухе и солнце – настолько сильные факторы в борьбе с вирусными инфекциями, что в исследовании за 2009 год на тему чрезвычайного успеха полевых госпиталей во время эпидемии гриппа в 1918 году отмечалось, что в разгар следующей пандемии мы должны "поощрять общественность проводить как можно больше времени на улице" в рамках мероприятий по охране здоровья,
– отмечает профессор.
Влияние запрета на психическое здоровье
Кроме того, активность на свежем воздухе хорошо влияет на психическое здоровье . По мнению автора статьи в американском журнале, запрет выходить на улицу может усилить стресс для многих людей.
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"Мы можем столкнуться со вспышкой самоубийств и насилия из-за большого стресса и изоляции, с которыми столкнутся отдельные люди и семьи. Академия ВВС США сначала ввела жесткую изоляцию для кадетов из-за коронавируса, но была вынуждена отменить это решение после двух трагических самоубийств. Домашнее насилие – другая реальная проблема. Отсутствие возможности выйти в другое место хотя бы на час может сильно ухудшить ситуацию в некоторых семьях", – отметила Зейнеп Туфекчи.
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Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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