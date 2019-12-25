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Запретили лекарство для желудка: они могут провоцировать рак

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Ряд стран запретили лекарства, содержащие ранитидин: препарат вызывает рак

В заграничных аптеках проходит массовый отзыв препарата ранитидин. Организация FDA (Управление продовольствия и медикаментов) сообщила о наличии в составе препарата примеси, которая провоцирует рак.

Американское агентство по контролю за продуктами питания и лекарственных средств предупредила об опасности использования лекарственного препарата Ранитидина. Таблетки содержат примесь, которая может вызвать рак.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает медицинских работников и пациентов о добровольном отзыве 14 партий таблеток ранитидина по рецепту, которые распространяются Sandoz Inc., которые используются для уменьшения количества кислоты, выделяемой желудком.

Запрет на препарат вызван тем, что в составе лекарств обнаружили примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

NDMA классифицируется как вероятный канцероген для человека (вещество, которое может вызвать рак).

Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидин гидрохлорид. На фоне этого лекарства отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польши, Португалии, Словении и Сингапуре.


Ранитидин включеает в себя примесь, которая является канцерогеном/Фото:Unsplash

Поэтому производителям лекарственных средств, выпускающих лекарственные препараты с использованием субстанции "ранитидин гидрохлорид" производства компании "Сарака Лабораториз Лимитид" (Индия) и организациям-импортерам лекарственных препаратов, выпущенных с использованием указанной субстанции, в срок до 02.10.2019 предоставить информацию о принятых решения в рамках такой фармацевтической субстанции и лекарственных препаратов для медицинского применения, изготовленных из нее,
– говорится в документе.

В целом на данный момент отозвали 561 серию готовых лекарственных средств.

Пациентам, принимающим этот препарат, рекомендуется обратиться к врачу для подбора другого препарата. На данный момент есть более современные и безопасные лекарственные препараты.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Лечение
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