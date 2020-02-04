Зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Новости, связанные с коронавирусов могут быть не только печальными. Так, стало известно, что в китайском Харбине зараженная пациентка родила абсолютно здорового ребенка.

Имя матери не сообщается, но известно, что женщина родила на 38-й (нормой считают роды с 38 по 42) недели беременности, передает информационный портал ECNS.

Также по теме: Ученые опровергли бессимптомную передачу коронавируса

Врачи решили делать ей кесарево сечение, поскольку ее жизнь находилась под угрозой из-за болезни, и с каждым днем ​​ей становилось все хуже.

Вес девочки при рождении составил 3,05 килограмма. Медики порадовали мать, сообщив, что здоровье девочки оценивается на десять из десяти баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки новорожденного малыша). У ребенка также взяли анализ на коронавирус, и он показал отрицательный результат.

Сейчас малышка находится под строгим наблюдением врачей в отдельной палате. Кстати, мама тоже идет на поправку.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.