Молодые люди должны переболеть на COVID-19: ученые нашли путь выхода из карантина

Ведущий эпидемиолог из Германии Александр Кекуле призывает мир прекратить самоизоляцию. Он считает, что, если такой режим продлится слишком долго, то причинит больше вреда, чем сам вирус.

Ученый предложил свой план выхода из этой ситуации, пишет The Telegraph.

Также по теме: Карантин – не выход, 80% людей должны иметь иммунитет к COVID-19 – советник правительства Великобритании

Мы не можем ждать вакцину. Мы не можем все это время сидеть под замком. Иначе наше общество и наша культура будут полностью разрушены,

– заявил профессор.

Кекуле подчеркнул, что людям нужно вырабатывать иммунитет к COVID-19 и чем больше его будут иметь, тем медленнее будет распространяться вирус.

Во-первых , по его словам, оставаться дома должны только пожилые люди, поскольку у них есть большой риск осложнения коронавируса.

, по его словам, оставаться дома должны только пожилые люди, поскольку у них есть большой риск осложнения коронавируса. Во-вторых , следует перейти от социального дистанцирования к "интеллектуальному". Например, кассиру в супермаркете надо носить маску и соблюдать правила гигиены. Таксист должен перестать трогать лицо после перечисления денег. Все должны часто мыть руки, сохранять дистанцию ​​и не касаться других людей.

, следует перейти от социального дистанцирования к "интеллектуальному". Например, кассиру в супермаркете надо носить маску и соблюдать правила гигиены. Таксист должен перестать трогать лицо после перечисления денег. Все должны часто мыть руки, сохранять дистанцию ​​и не касаться других людей. В-третьих, эпидемиолог уверен, что нужно позволить молодым людям заразиться коронавирусом.

Он добавил, что наименьшему риску подвергаются дети, поэтому сначала карантин необходимо снять в школах и детских садах.

Кекуле признает, что некоторые молодые люди серьезно болеют и умирают от коронавируса.

В этих случаях происходит то, что их иммунная система чрезмерно реагирует и начинает атаковать собственное тело. Но это происходит только с очень небольшим количеством людей. Я знаю, это звучит бездушно, но нам, возможно, придется смириться с этим,

– признал профессор.

По его словам, коллективный иммунитет – наш единственный вариант и мы должны найти способ жить с этим вирусом.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.