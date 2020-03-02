Зарплату врачам поднимут на 30%, – Гончарук

Правительство сообщило о повышении заработной платы украинским врачам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

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Алексей Гончарук "Зарплата врачей увеличится на 30%, а по отдельным расчетам по отдельным больницам даже больше. Впервые появится бесплатная медицина. Услуги в больницах должны предоставляться без дополнительных расходов".

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