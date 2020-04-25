Зарубежные медикаменты: почему в условиях карантина страдают больные эпилепсией

В условиях карантина страдают больные эпилепсией. Только детей с таким диагнозом в Украине более 20 тысяч. Сейчас они не только не могут выехать с родителями за границу на лечение, но и остаются без иностранных препаратов, необходимых для нормальной жизни.

В 4-летней Жени эпилепсия с рождения. Сейчас девочка только делает первые шаги. И только благодаря переходу на зарубежный препарат. Об этом рассказали родители корреспондентам 24 канала.

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Украинские аналоги лекарств, которыми бесплатно обеспечивает государство, подходят не всем, рассказывает мама девочки Ольга. В дополнение они и менее эффективны.

Первый раз нам привезли (лекарства – 24 канал) волонтеры из Германии, мы попробовали их и буквально с первой дозы у Женьки ушли приступы,

– рассказала мама Жени Ольга Зайцева.

На месяц одна бутылка препарата обходится семье в 100 евро. И купить их непросто. Ведь эти лекарства, и некоторые другие медикаменты, помогающие больным эпилепсией, в Украине нелицензированы. Их везут волонтеры или перекупщики по завышенным ценам.

"На украинском препарате недавно мы попали в реанимацию. Было 15 приступов в час, то есть 360 приступов за сутки. Это 3 суток, пока я не получила зарубежный препарат", – заявила мама ребенка с эпилепсией Ольга Кульбацкая.

В условиях карантина получить противосудорожные стало еще труднее. В Минздраве подтверждают, что в Украине устаревший протокол лечения эпилепсии. Список препаратов только обещают обновить, но когда это будет – неизвестно.



Максим Степанов / Фото censor.net.ua

"Мы пользуемся клиническими протоколами 2014 года. Еще в 2017 году Министерство здравоохранения должно было внести соответствующие изменения в эти клинические рекомендации. К сожалению, такая ситуация происходит не только относительно эпилепсии, а и относительно большого количества тех или иных заболеваний", – объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ситуацию может улучшить введение международного рецепта на лекарства, считают семьи больных. Он развяжет руки родителям: без контрабанды и дешевле можно будет купить препараты за границей.

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"Мы очень хотим европротокол. Это жизненно необходимо. Он даст возможность нашим врачам выписывать международные рецепты", – объяснила мама ребенка с эпилепсией Ольга Кульбацкая.

В Украине сейчас более 20 тысяч детей с эпилепсией. Если карантин затянется, то родители опасаются, что зависимые от иностранных препаратов пациенты окажутся на грани.