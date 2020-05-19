Защита от коронавируса: какой тип маски приносит больше вреда, чем пользы

Эксперты призывают людей не носить определенные типы защитных масок. Речь идет о респираторах N95 с клапаном, которые используют строители или спасатели.

Маски, которые имеют клапаны или отверстия, не являются безопасными, ведь они тоже могут способствовать распространению вируса, сообщает Департамент здравоохранения в Сан-Франциско.

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Респираторы N95 с клапаном предназначены для того, чтобы уберечь человека от попадания пыли и других вредных частиц в дыхательные пути. Впрочем, чтобы уберечься от заражения коронавирусом, сейчас такие респираторы используют и врачи при контакте с больными пациентами.

Маски с клапанами позволяют выпускать капельки, что подвергает других риску заражения. Ведь любая маска с односторонним клапаном защищает только того человека, который ее носит. Следовательно, использование такой маски не защитит никого вокруг этого человека от потенциального воздействия вирусных частиц, которые он выдыхает.

Помните, что смысл масочного режима в том, чтобы не только защитить себя, но и защитить свое окружение.

Still seeing a lot of these masks out there, it's confusing, because they are called N95- but the ones with the **valves** or openings on the front are NOT safe, and may actually propel your germs further!! @SFFDPIO @SFPD @sfgov @LondonBreed @MyrPressOffice https://t.co/xHxNy28EUz — SFDPH (@SF_DPH) May 4, 2020



Маска респиратор / инфографика 24 канала

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