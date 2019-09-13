Защитная реакция: какие прививки стоит повторить взрослому осенью

С детскими вакцинами все более-менее понятно, а вот о том, что от столбняка необходимо вакцинироваться каждые 10 лет, а от гриппа каждый год – знают далеко не все.

Вакцинация окружена многими мифами. Педиатр, инфекционист, консультант Всемирной организации здравоохранения – Надежда Дребот рассказала о деталях вакцинации взрослых.

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В первую очередь стоит придерживаться календаря и в 16 лет обновить прививки против дифтерии и столбняка. Если человек в детстве не получил полный комплекс этих прививок, его вакцинируют по отдельной схеме, поскольку очень важно получить все дозы и сформировать полноценную защиту.

Также крайне важно прививаться от полиомиелита, особенно людям, которые часто путешествуют.

Эти прививки надо повторять каждые 10 лет. Ошибочным является утверждение о том, что существуют возрастные ограничения и старших людей не вакцинируют.



Пожилые люди тоже нуждаются в иммунизации

Почему прививки от гриппа надо делать каждый сезон

Прививаться от гриппа нужно каждый год, потому что вирусные штаммы каждый сезон разные. Вирус гриппа очень мобильный, и он постоянно меняется. Существуют отдельные институты, которые занимаются изучением вируса гепатита.

В начале года, где-то в феврале-марте они начинают прогнозировать, какие штаммы вирусов будут актуальны в следующем эпидемиологическом сезоне.

Также специалисты следят за миграцией перелетных птиц, которые его переносят: есть разновидности вирусов, которые характерны только для них.

Бывает, что штамм в следующем сезоне повторяется, бывает, что очень отличается. Для вируса характерны так называемые антигенные дрейф и шифт. Дрейф – это сезонная смена вируса, не очень заметная. Шифт–его качественное изменение, происходящее вследствие накопления количественных. Антигенный шифт, как правило, дает высокий подъем заболеваемости.

А потому, так важно вакцинироваться от гриппа каждый год – это тренирует иммунную память.

Однако, стоит понимать, прививка не страхует от гриппа – она предотвращает осложнения и тяжелые формы заболевания.

Особенно важно вакцинироваться людям, которые находятся в зоне риска: медикам, работникам закрытых учреждений, силовым структурам, педагогам. Это важно также для людей, имеющих хронические заболевания, онкобольным.

Им дополнительно надо повторно сделать прививку против пневмококка.

Наиболее уязвимы к гриппу люди старшего возраста, особенно если они ограничены в передвижении или прикованы к постели. Прививка защищает от осложнений, а именно из-за них чаще всего умирают пожилые люди, если болеют гриппом.

Этот вирус капилляротоксичный, он провоцирует настоящие сосудистые катастрофы. Последствиями перенесенного гриппа могут быть инфаркты и инсульты.

На самом деле, прививаться от гриппа важно всем. И в 30, и в 50, и в 90 лет прививки можно и нужно делать. Жизнь меняется, люди общаются, путешествуют, ездят на дачу и контактируют с землей. Инфекции угрожают им в любом возрасте.

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