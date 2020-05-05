Завтра могут остановить медреформу, – нардеп объяснила, какие могут быть последствия

Министерство здравоохранения остановит реализацию 2 этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля. Нардеп от фракции "Голос", экс-заместительница Ульяны Супрун Ольга Стефанишин заявила, что это может случиться уже завтра.

Нардеп выразила такое мнение в эфире 24 канала, и добавила, что приостановление реформы может вернуть украинцев в прошлое.

Важно Минздрав блокирует второй этап медицинской реформы

"Они (Кабмин – 24 канал) завтра собираются вынести документ, который вернет медицинскую систему к финансированию за койкоместа, а не за услуги. Фактически, отменяется принцип реформы финансирования медицинской отрасли", – отметила народный депутат.

► Последствия отмены медицинской реформы

Как подтвердили Стефанишина, такое решение означает, что деньги, которые выделяют на медицинскую отрасль, и дальше будут использовать не эффективно.

Ольга Стефанишина "Простыми словами для пациента – мы будем и дальше платить взятки врачам, а врачи не будут получать зарплаты в соответствии с их квалификацией и количеством услуг”

Стефанишина заверила, что именно благодаря медицинской реформе врачи стали зарабатывать больше в 3 – 4 раза.

► Нужно работать над медреформой, – Стефанишина

По словам нардепа, медреформа только началась на вторичном звене. "Оценивать ее через месяц после того, как она начала реализовываться – как минимум нелогично. Нужно смотреть, как она реализуется в каждой области, работать с местной властью, больницами. Министерство здравоохранения не делало это уже 8 месяцев", – сказала Стефанишина.

Вспомните, уже 3 министр (здравоохранения – 24 канал) на своем посту. В Офисе Президента не могут найти министра, который реализует медицинскую реформу. В этом и проблема, а не в том, что медицинская реформа плохая,

– подчеркнула нардеп.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам заявил, что медицинская отрасль Украины находится в шаге от комы.

"Я удивлена тем, что говорит президент. Наверное, до этого он никогда не был в украинских больницах, ведь ситуация всегда была критической. Для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь, человек вынужден вытаскивать деньги из кармана. Это унизительно как для врачей, так и для пациентов. И длится эта ситуация уже 20 лет, господин президент", – заявила Стефанишина.

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