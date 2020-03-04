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Завтра открываем двери медицинского центра в Новых Санжарах, – Аваков

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Во время внеочередного заседания Рады Арсен Аваков напомнил, что 5 марта эвакуированные из Уханя люди покинут обсервацию.

Аваков добавил, что из-за событий, которые произошли 20 февраля в Новых Санжарах, один из полицейских до сих пор находится в больнице.

К теме: Протестующие забросали камнями автобус, который вез эвакуированных из Китая

Наши граждане наконец начинают путешествие домой. Инцидент 20 февраля показал не только способность наших граждан подвергаться воздействию и провокациям, но и способность МВД действовать решительно. Во время столкновений не было ни одного потерпевшего среди гражданских (ранее сообщалось, что пострадал 1, – ред.). Пострадали 9 правоохранителей, один из них до сих пор в больнице с тяжелыми ранениями,
– заявил Аваков.

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Протесты и столкновения в Новых Санжарах: коротко

  • Протесты и столкновения в Новых Санжарах вспыхнули вечером 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев.
  • В тот же день самолет со здоровыми людьми из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Вместе с эвакуированными на обсервации находится персонал, который обслуживал их на самолете.
  • Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
  • Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новые Санжары Новости Здоровье Лечение
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