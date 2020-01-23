Здоровье кишечника влияет на поведение ребенка

Проблемы с микробиома кишечника могут объяснять некоторые нарушения в поведении ребенка. Новое исследование показало, что эти бактерии влияют и на этот аспект развития человека.

В последние годы десятки научных исследований подтвердили огромную важность для различных аспектов здоровья микробиома кишечника, то есть баланса бактерий, вирусов и грибков, которые живут в желудочно-кишечной системе, пишет The Health Site.

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От их количества и, прежде всего, разнообразия, зависит работа иммунитета – защита от болезней и здоровье пищеварительной системы. Но теперь оказывается, что микробиом кишечника влияет не только на физиологическое, но на психологическое здоровье, и в частности, на детское поведение.



Микробиом влияет на психику людей \ unsplash.com

Исследователи выяснили, что если какие-то дети не хотят слушать родителей, несмотря на строгие предупреждения, то необходимо не ставить их в угол или подвергать другой дисциплинарной ответственности, а проверить микробиом кишечника.

Это исследование коснулось детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые только начинали обучение в школе. Оно продемонстрировало связь между бактериями в кишечнике и поведением ребенка.

Траектория детского развития определяется не только генами ребенка и внешними факторами, но и балансом микробов, которые живут внутри их организма и на его поверхности. В микробиоту кишечника входят около 10 триллионов микробиальных клеток от примерно 1 000 различных видов бактерий,

– рассказал автор исследования Том Шарптон.

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