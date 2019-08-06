Здоровый вес: Супрун назвала идеальные пропорции тела

Волна похудения перед морем или отпуском плавно переходит в волну похудений перед выходом на работу.

"О весе говорить сложно, ведь если говорить только о вреде лишнего веса, то можно обвинить fat shaming", – объясняет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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А если говорить в контексте: главное – быть физически активными и психически здоровыми, то можно упрекнуть в том, что не заботимся о собственном здоровье.

Каким должен быть здоровый вес

Чтобы выявить, есть ли проблемы с весом, то следует учесть индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Но опираться на только вес – недостаточно.

Здоровый индекс массы тела – соотношение веса к квадрату роста – колеблется от 18.5 до 24.9. Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщами" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особой необходимости нет.

Избыточный вес определяется ИМТ 25 – 29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, является слишком малым.

К примеру: вес = 68 кг, рост = 165 см (1,65 м)

Расчет: 68 ÷ (1,65)2 = 24,98.

Соотношение талии к бедрам может рассказать об угрозе висцерального ожирения.

Супрун отмечает: талия должна быть меньше бедер. У мужчин соотношение талии к бедрам должно быть 0.9 или меньше, а у женщин – 0.85 или меньше. Висцеральное ожирения – это существенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Для женщин недостаток жира опасен, ведь жировая ткань выделяет или меняет ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея – нарушение менструального цикла или его прекращение.

Ульяна Супрун “Распределение жира в теле во многом зависит от наследственности – плотности рецепторов гормонов на разных частях тела. Именно это обуславливает, например, большой бюст и отсутствие тонкой талии у некоторых женщин, или худые плечи, но достаточно большие ягодицы и ноги у других. В этом случае трудно "делать талию" или "худеть в ногах" – лучшее, принять свое тело и заботиться о здоровье. В этом и заключается боди-позитив”.

Главная задача – это соблюдать правильные пропорции талии и веса в нормальных пределах.

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