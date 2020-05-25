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Зеленский лично будет следить за закупкой средств защиты для медиков

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УП

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет следить за закупкой средств индивидуальной защиты, которую осуществляет Министерство здравоохранения.

Об этом он заявил на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, сообщили на сайте Офиса Президента.

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Зеленский заявил, что украинские больницы не обеспечены необходимыми средствами в достаточном количестве. Он пояснил, что, к примеру, антисептиков в больницах слишком много, а других средств – катастрофически мало. "Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет", – заявил президент.

Он рассказал, что в больницах есть:

  • одноразовые халаты – только 16%;
  • одноразовые защитные очки и щитки – вообще 4%;
  • костюмы биозащиты – 51%.

Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам нужно иметь всех товаров по 70%,
– подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство имеет целью обеспечить 3-месячный запас средств защиты для медиков. Покупать их будут не у любого поставщика. В приоритете будут те, которые будут гарантировать, что смогут доставить средства в ближайшее время.

К слову. Служба безопасности Украины начала уголовные производства против 6 компаний, которые были участниками закупок средств защиты для медиков, однако не поставляли товары после получения денег. Также расследуют причастность тех компаний, которые поставляли средства плохого качества.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Здоровая жизнь Здоровье СБУ Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Новости Украины Больница Коронавирус в Украине Деньги Министерство здравоохранения Украины
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