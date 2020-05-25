Зеленский лично будет следить за закупкой средств защиты для медиков

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет следить за закупкой средств индивидуальной защиты, которую осуществляет Министерство здравоохранения.

Об этом он заявил на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, сообщили на сайте Офиса Президента.

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Зеленский заявил, что украинские больницы не обеспечены необходимыми средствами в достаточном количестве. Он пояснил, что, к примеру, антисептиков в больницах слишком много, а других средств – катастрофически мало. "Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет", – заявил президент.

Он рассказал, что в больницах есть:

одноразовые халаты – только 16%;

одноразовые защитные очки и щитки – вообще 4%;

костюмы биозащиты – 51%.

Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам нужно иметь всех товаров по 70%,

– подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство имеет целью обеспечить 3-месячный запас средств защиты для медиков. Покупать их будут не у любого поставщика. В приоритете будут те, которые будут гарантировать, что смогут доставить средства в ближайшее время.

К слову. Служба безопасности Украины начала уголовные производства против 6 компаний, которые были участниками закупок средств защиты для медиков, однако не поставляли товары после получения денег. Также расследуют причастность тех компаний, которые поставляли средства плохого качества.