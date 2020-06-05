Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что людям нужно относиться серьезно к средствам защиты во время распространения коронавирусной инфекции.

По словам Президента Украины, нужно напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Об этом пишет пресс-служба Владимира Зеленского.

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В частности Зеленский отметил необходимость ношения маски для лица.

Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных,

– зявив Зеленский.

Однако несмотря на такие рекомендации и карантинные ограничения в Украине, на днях президент и его компания попали в странную ситуацию, когда посетили кафе в Хмельницком, чтобы выпить кофе.

Добавим, что сейчас в Украине запрещено заведениям питания принимать клиентов внутри. Кроме того, на снимке можно заметить, что Владимир Зеленский сидит в кафе без маски на лице.