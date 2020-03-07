Зеленский был инициатором идеи об изоляции Скалецкой в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно он был инициатором решения экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой добровольно остаться на 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian. Напомним, что после столкновений в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая, Зоряна Скалецкая решила также присоединиться к людям и пройти 14-дневную обсервацию. Такое решение было довольно неожиданным для многих.

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По словам президента Украины, это был личный выбор Скалецкой, однако предложил это Зеленский.

"Это был ее выбор, но я предложил это", – сказал Владимир Зеленский.

Как проходила обсервациям в Новых Санжарах?

Последняя ночь в обсервации в Новых Санжарах была 4 марта. Медицинский центр находился под постоянной охраной, а людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Неравнодушные передавали в обсервации книги, видеоигры и даже презервативы.

В помещении применяли все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы МОЗ Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

Протесты в Новых Санжарах: коротко

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19 – 20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камнями, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Тогда полиция объявила о подозрении 10 лицам.

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