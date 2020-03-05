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Зеленский говорит, что украинцы должны ездить меньше за границу из-за коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить поездки за границу. Это необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщил Зеленский во время встречи с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая, которые находились в обсервации в Новых Санжарах.

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Из-за распространения вируса в мире Президент призвал украинцев проводить меньше зарубежных визитов и сосредоточиться на внутреннем туризме.

 
Владимир Зеленский
“По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть, пока эта история завершится”.

Что надо знать о распространении коронавируса

  • В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.
  • В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 95 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.
  • Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус 50 тысяч людей по всему миру.
  • После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни более сотни человек, а число случаев заражения превысило 3 тысячи человек.
  • Во Франции зафиксировали вторую смерть от коронавируса, а количество больных за сутки увеличилось на почти 100 человек. Следовательно, количество случаев заражения вирусом во Франции увеличилось до 377 человек. До того, количество больных резко возросло и в Германии. За последние сутки в стране зафиксировали 109 новых случаев заражения.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавирус.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Владимир Зеленский Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
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