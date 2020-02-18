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Зеленский: Я привезу украинцев с Уханя в Конча-Заспу, если будете перекрывать дороги

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Евакуація українців з Уханю / president.gov.ua

Владимир Зеленский попросил украинцев подойти с пониманием к эвакуации украинцев с Уханя и не перекрывать дороги. Также президент заявил, что паниковать не нужно, ведь Украина полностью готова к эвакуации и имеет несколько вариантов для места на карантин.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время заседания СНБО из-за боев близ Золотого.

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На днях ряд СМИ распространил фейковую информацию о том, что эвакуированных украинцев разместят во Львовской области, а именно на Яворовщине в санатории "Шкло", и что Украина вообще бы не готова к эвакуации. Зато некоторые местные активисты начали подстрекать местное население на протесты.

В других СМИ начала появляться информация о том, что эвакуированных якобы планируют разместить на Тернопольщине в Микулинцах, из-за чего ожидаются протесты.

Зато Владимир Зеленский призвал людей к пониманию и пообещал лично привезти эвакуированных домой к тем, кто настраивает людей на протесты и распространяет фейковые новости.

Это даже не взрослые люди, это мальчики и девочки. Там много людей девяностых годов рождения. Честно говоря, мы с вами должны понимать – мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. А по поводу этих политических "таварищей" – если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан... (а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность – конституционная и просто человеческая, – отметил президент)... Я обязательно привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки,
– заявил Владимир Зеленский.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя состоится 19 февраля, впрочем Минздрав еще не рассказал, где именно граждане отбудут 14-дневный карантин. Зато руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский уверяют, что Украина полностью готова к эвакуации.

Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые средства и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан. Во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет более 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, занимавшийся обслуживанием пассажиров.

Что касается больницы - она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности - защитные костюмы, сожжение или обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Владимир Зеленский Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Здоровая жизнь
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