Зеленский отреагировал на петицию о возвращении Супрун на должность главы Минздрава: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины.

Об этом говорится на сайте главы государства. Зеленский напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министр здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

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Президент Украины отметил, что новый глава Минздрава приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Петицию о возвращении Супрун на должность главы Минздрава поддержали более 25 тысяч украинцев.

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в этот чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19,

– написала пресс-служба Зеленского .

Касательно продления медицинской реформы президент Украины отметил, что с 1 апреля 2020 года в стране соответственно "стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи".

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Напомним, Ульяна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.

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