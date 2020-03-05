Зеленский показал вертолет, которым могут перевозить больных коронавирусом

На Полтавщине показали санитарный вертолет, которым будут транспортировать инфекционных больных. Отныне его будут держать наготове в ГСЧС.

Вертолет оборудован специально для перевозки инфекционных больных, сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и другими необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

На вертолете будет работать группа медиков со специальной подготовкой. Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и перевозить от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости

Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.

После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.

Сегодня, 5 марта, еще двух человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавирус.

Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. При этом на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.

5 марта закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса китайского города Ухань.

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