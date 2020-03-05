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Зеленский показал вертолет, которым могут перевозить больных коронавирусом

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На Полтавщине показали санитарный вертолет, которым будут транспортировать инфекционных больных. Отныне его будут держать наготове в ГСЧС.

Вертолет оборудован специально для перевозки инфекционных больных, сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и другими необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

На вертолете будет работать группа медиков со специальной подготовкой. Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и перевозить от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости

  • Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
  • После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.
  • Сегодня, 5 марта, еще двух человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавирус.
  • Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. При этом на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.
  • 5 марта закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса китайского города Ухань.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Владимир Зеленский ГСЧС Коронавирус в Украине Новые Санжары Здоровая жизнь
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