Зеленский показал вертолет, которым могут перевозить больных коронавирусом
На Полтавщине показали санитарный вертолет, которым будут транспортировать инфекционных больных. Отныне его будут держать наготове в ГСЧС.
Вертолет оборудован специально для перевозки инфекционных больных, сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.
Читайте также: Из Китая эвакуируют еще двух украинцев, – Зеленский
Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и другими необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.
На вертолете будет работать группа медиков со специальной подготовкой. Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и перевозить от двух до шести пациентов.
Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
- После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.
- Сегодня, 5 марта, еще двух человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавирус.
- Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. При этом на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.
- 5 марта закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса китайского города Ухань.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.