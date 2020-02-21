Зеленский пообещал наказать организаторов столкновений в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все организаторы и заказчики столкновений в Новых Санжарах из-за эвакуации украинцев и иностранцев из Китая понесут ответственность.

Об этом Зеленский заявил в новой речи в пятницу, 21 февраля, вечером.

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"Это наши украинцы – не прокаженные не больны чумой... Нормальные люди, которые прошли обследование и сели на самолет", – отметил президент Украины.

Однако, по его словам, у определенной части местных жителей возникло беспокойство, а некоторые из них – сеяли панику. Поэтому Зеленский заявил, что все организаторы и заказчики понесут ответственность за эти действия.

Времена, когда можно зарабатывать политические очки ценой общественного порядка и национальной безопасности кончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, вашей порядочности и чести. Поэтому еще раз подчеркну, заказчики и организаторы понесут ответственность,

– подчеркнул президент.

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Коротко о столкновениях в Новых Санжарах

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.

Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Позор" и разбили несколько окон и двери. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человека и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".

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