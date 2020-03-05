Зеленский посоветовал эвакуированным из Уханя иностранцам переждать в Украине коронавирус

5 марта завершилось пребывание в обсервации "Новые Санжары" эвакуированных из Уханя людей. Во время встречи с эвакуированными, президент Владимир Зеленский посоветовал им переждать эпидемию коронавируса именно в Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с жителями обсервации.

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Зеленский объяснил, что сейчас коронавирус Covid-19 везде, а в Украине зарегистрировали только 1 случай инфекции. Он добавил, что в стране ситуация хорошо контролируется, поэтому находиться здесь безопасно. Также он отметил, что в Украине есть много красивых мест, которые можно посмотреть.

Я считаю, что у нас прекрасная страна и много прекрасных городков и мест, где можно отдохнуть некоторое время, пока вся эта "вирусная" история пройдет. А она обязательно пройдет,

– подытожил Владимир Зеленский.

Как проходила обсервация в Новых Санжарах

4 марта эвакуированы провели последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находится под постоянной охраной. В то же время людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервации книги, видеоигры и даже презервативы.

В самом помещении применяются все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированы разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Коротко о протестах в Новых Санжарах

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

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