Зеленский призвал не подвергать опасности родных и ценить каждое мгновение
Президент Украины попросил украинцев быть терпеливыми во время карантина и ценить близких. В частности, не поддаваться искушению хорошей погоды и не идти гулять ради безопасности родных. Ведь вы можете вернуться инфицированным и заразить близких.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
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Президент отметил, что прекрасно понимает, как сложно быть в четырех стенах, с одними и теми же людьми, ведь случаются ссоры и бытовые конфликты, впрочем ограничительные меры необходимы.
Президент предостерег, что терять родных больно и сложно, а значит, надо ценить каждое мгновение. Зеленский еще раз призвал украинцев не подвергать родных опасности и соблюдать карантин.
Видеообращение президента Зеленского:
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