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Зеленский призвал не подвергать опасности родных и ценить каждое мгновение

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Владимир Зеленский: обращение по поводу распространения коронавируса / УНН

Президент Украины попросил украинцев быть терпеливыми во время карантина и ценить близких. В частности, не поддаваться искушению хорошей погоды и не идти гулять ради безопасности родных. Ведь вы можете вернуться инфицированным и заразить близких.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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Президент отметил, что прекрасно понимает, как сложно быть в четырех стенах, с одними и теми же людьми, ведь случаются ссоры и бытовые конфликты, впрочем ограничительные меры необходимы.

 
Владимир Зеленский
"Да, иногда хочется убежать, выйти на улицу, особенно, когда такая хорошая погода. Но подумайте о том, что на улице можно подхватить вирус и принести его домой, к семье".

Президент предостерег, что терять родных больно и сложно, а значит, надо ценить каждое мгновение. Зеленский еще раз призвал украинцев не подвергать родных опасности и соблюдать карантин.

 
Владимир Зеленский
"Ваши близкие могут заболеть, и не дай бог, я действительно этого никому не желаю, но они могут даже умереть. Мы все когда-то теряли близких людей, а потом кусали локти, не ценили каждый миг, что так много не успели им сказать, что не успели извиниться за все слова сказаны на эмоциях. Давайте ценить тех, кто сейчас рядом с нами. Потому вернуться возможно, а вернуть тех, кого потеряли – нет".

Видеообращение президента Зеленского:

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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