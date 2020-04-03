Зеленский прокомментировал ситуацию с плохим обеспечением больниц Монастыриска

Президент прокомментировал обращение врачей из города Монастыриск, что на Тернопольщине. Зеленский отметил, что сейчас состав медицинского персонала полностью укомплектован.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам.

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По словам Зеленского, правительством были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большая благодарность.

По состоянию на сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района.

С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отдельно отмечу, что следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация самая сложная, – добавил президент.

Видеообращение Владимира Зеленского