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Зеленский прокомментировал ситуацию с плохим обеспечением больниц Монастыриска

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Президент прокомментировал обращение врачей из города Монастыриск, что на Тернопольщине. Зеленский отметил, что сейчас состав медицинского персонала полностью укомплектован.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам.

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По словам Зеленского, правительством были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большая благодарность.

По состоянию на сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым,
– заявил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района.

С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отдельно отмечу, что следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация самая сложная, – добавил президент.

Видеообращение Владимира Зеленского

 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Лечение Здоровье Новости Здоровье
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