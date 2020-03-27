Зеленский рассказал, как Украина решит проблему с нехваткой масок и мест в больницах
Владимир Зеленский рассказал, что власть сейчас разрабатывает план, как решить проблему нехватки медицинских масок в Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала "Прямой".
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По словам Зеленского, он понимает, что в стране есть проблема с масками и снабжением. Вместо этого он пообещал, что "все будет, будут маски, будет обеспечение". Зеленский объяснил, что когда в стране появятся маски, их сразу отправят в больницы.
Прежде всего мы должны обеспечить наших врачей. В первую очередь, маски будут отправлены нашим врачам, а потом уже в аптеки,
– заверил он.
"Мы сейчас подготовили инфраструктуру, как миллионы масок будут в Украине", – добавил он.
Также Зеленский пообещал, что власть договорилась со многими отелями. По его словам, в случае нехватки мест, гостиницы будут превращать в обсервации.
Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 239 случаев коронавируса, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели и уже выписаны из больницы.
Важность карантина / Инфографика 24 канала
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