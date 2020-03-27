24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Зеленский рассказал, как Украина решит проблему с нехваткой масок и мест в больницах

- Читати новину українською
Зеленский о недостатке медицинских масок в Украине / 24 канал

Владимир Зеленский рассказал, что власть сейчас разрабатывает план, как решить проблему нехватки медицинских масок в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала "Прямой".

К теме Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

По словам Зеленского, он понимает, что в стране есть проблема с масками и снабжением. Вместо этого он пообещал, что "все будет, будут маски, будет обеспечение". Зеленский объяснил, что когда в стране появятся маски, их сразу отправят в больницы.

Прежде всего мы должны обеспечить наших врачей. В первую очередь, маски будут отправлены нашим врачам, а потом уже в аптеки,
– заверил он.

"Мы сейчас подготовили инфраструктуру, как миллионы масок будут в Украине", – добавил он.

Также Зеленский пообещал, что власть договорилась со многими отелями. По его словам, в случае нехватки мест, гостиницы будут превращать в обсервации.

Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 239 случаев коронавируса, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели и уже выписаны из больницы.

карантин коронавірус
Важность карантина / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Президент Украины Больница Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:46 В Броварах уже 3 случая коронавируса
Лікування 25996
сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Лікування 70751
сегодня , 14:01 За сутки в Испании от коронавируса умерло рекордное количество людей
Здорове життя 29122
сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
Статті 15723
сегодня , 12:00 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД
Лікування 15917
сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Новини культури 89201
сегодня , 12:30 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
Інтернет 13427
сегодня , 17:20 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 49188
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 20:00 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
сегодня 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
сегодня 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук