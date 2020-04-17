Не худенькая женщина прыгала через забор, – Зеленский рассказал, как нарушают обсервацию

Люди, приезжающие из-за границы, должны подписать документ о готовности соблюдать правила обязательной обсервации.

Во время телеэфира "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина президент рассказал, как украинцы нарушают правила, на которые согласились ранее.

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Зеленский рассказал, что по прибытию из-за границы все прибывшие подписывают документ об обязательном прохождении обсервации. Однако, по словам президента, некоторые люди стремятся нарушить эти правила. Некоторые из них пытаются "договориться" с полицейскими и предлагают им деньги.

Кроме предложений взятки, некоторые украинцы пытаются покинуть места наблюдения "своими силами".

Мне показывали оперативное видео, где такая не худенькая женщина так хотела домой, что прыгнула через забор,

– рассказал Зеленский.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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