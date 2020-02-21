Зеленский создал рабочую группу по вопросам медреформы: чем она будет заниматься
Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Ее возглавил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
Соответствующий указ Зеленский подписал 21 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.
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Рабочая группа по вопросам медреформы должна до 1 марта проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. Речь идет о реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих гарантий для других видов медпомощи.
После получения результатов анализа рабочая группа должна внести такие предложения по дальнейшему реформированию медицины в Украине:
- по финансированию, совершенствованию системы подготовки и профессионального развития врачей, других медработников,
- повышению уровня заработной платы работников медицинской сферы,
- научному сопровождению системы здравоохранения.
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Кто вошел в рабочую группу по вопросам медреформы:
- Возглавил группу Михаил Радуцкий – председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- Илья Емец – кардиохирург, директор "Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины".
- Борис Тодуров – директор Института сердца Министерства здравоохранения, врач-кардиохирург;
- Андрей Безносенко – онкохирург и главный врач Национального института рака;
- Александр Усенко – директор Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова;
- представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.