Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу: что это предполагает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 13 марта относительно противодействия распространению коронавируса. Сам указ предусматривает неотложные действия для гарантии национальной безопасности в условиях эпидемии.

Своим указом президент обязал ряд государственных структур принять меры для нераспространения коронавируса в Украине.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

Кабинет Министров Украины должен:

с 17 марта на 2 недели закрыть границу для регулярных пассажирских перевозок;

с 16 марта запретить въезд в Украину иностранцам;

проанализировать возможность немедленно реагировать для противодействия коронавирусу;

подготовить законопроект об изъятии медицинских средств для защиты от коронавируса в силу закона о публичных закупках лекарств;

укомплектовать тест-системами КПВВ на Донбассе и на админграницах с Крымом;

профинансировать изготовление по меньшей мере 200 тысяч тест-систем;

обеспечить средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей;

простимулировать производство в Украине средств защиты от коронавируса;

перевести правительственный антикризисный штаб относительно эпидемии коронавируса на круглосуточный режим;

обеспечить готовность больниц к оказанию помощи больным коронавирусом;

восстановить систему противоэпидемической защиты;

утвердить порядок самоизоляции людей с подозрением на коронавирус;

выделить Министерству здравоохранения деньги на закупку лекарств и медицинского оборудования;

посмотреть перепрофилирование коек в больницах;

своевременно платить за закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием коронавируса;

проработать совместно с местными властями дополнительное финансовое стимулирование врачей;

активизировать информационно-разъяснительную работу относительно предупреждения распространения коронавируса.

Стоит знать По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Министерство здравоохранения обязано:

проработать вместе с МИД возможность получать гуманитарную помощь и закупать лекарства за рубежом

обеспечить прогнозируемую необходимость экспресс-тестов на коронавирус и обеспечить ими больницы;

постоянно обновлять стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с новыми данными о коронавирусе.

Кроме того, указ касается еще нескольких государственных органов.

Госслужба по вопросам безопасности продуктов:

вместе с местной властью должны усилить контроль за системами водоснабжения;

вместе с местной властью должны усилить контроль за системами водоснабжения; Министерство развития экономики:

пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца;

пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца; Министерство внутренних дел:

обеспечить соблюдение правопорядка во время карантина и рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за границу

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 14 марта на территории Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Причиной смерти назвали то, что она вовремя не обратилась к врачам, когда по возвращении из Польши почувствовала ухудшение состояния здоровья.



Кроме того, на территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.



Главные цифры эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала