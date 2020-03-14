Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу: что это предполагает
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 13 марта относительно противодействия распространению коронавируса. Сам указ предусматривает неотложные действия для гарантии национальной безопасности в условиях эпидемии.
Своим указом президент обязал ряд государственных структур принять меры для нераспространения коронавируса в Украине.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы
Кабинет Министров Украины должен:
- с 17 марта на 2 недели закрыть границу для регулярных пассажирских перевозок;
- с 16 марта запретить въезд в Украину иностранцам;
- проанализировать возможность немедленно реагировать для противодействия коронавирусу;
- подготовить законопроект об изъятии медицинских средств для защиты от коронавируса в силу закона о публичных закупках лекарств;
- укомплектовать тест-системами КПВВ на Донбассе и на админграницах с Крымом;
- профинансировать изготовление по меньшей мере 200 тысяч тест-систем;
- обеспечить средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей;
- простимулировать производство в Украине средств защиты от коронавируса;
- перевести правительственный антикризисный штаб относительно эпидемии коронавируса на круглосуточный режим;
- обеспечить готовность больниц к оказанию помощи больным коронавирусом;
- восстановить систему противоэпидемической защиты;
- утвердить порядок самоизоляции людей с подозрением на коронавирус;
- выделить Министерству здравоохранения деньги на закупку лекарств и медицинского оборудования;
- посмотреть перепрофилирование коек в больницах;
- своевременно платить за закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием коронавируса;
- проработать совместно с местными властями дополнительное финансовое стимулирование врачей;
- активизировать информационно-разъяснительную работу относительно предупреждения распространения коронавируса.
Стоит знать По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
Министерство здравоохранения обязано:
- проработать вместе с МИД возможность получать гуманитарную помощь и закупать лекарства за рубежом
- обеспечить прогнозируемую необходимость экспресс-тестов на коронавирус и обеспечить ими больницы;
- постоянно обновлять стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с новыми данными о коронавирусе.
Кроме того, указ касается еще нескольких государственных органов.
- Госслужба по вопросам безопасности продуктов:
вместе с местной властью должны усилить контроль за системами водоснабжения;
- Министерство развития экономики:
пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца;
- Министерство внутренних дел:
обеспечить соблюдение правопорядка во время карантина и рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за границу
Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 14 марта на территории Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Причиной смерти назвали то, что она вовремя не обратилась к врачам, когда по возвращении из Польши почувствовала ухудшение состояния здоровья.
Кроме того, на территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.