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Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу: что это предполагает

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 13 марта относительно противодействия распространению коронавируса. Сам указ предусматривает неотложные действия для гарантии национальной безопасности в условиях эпидемии.

Своим указом президент обязал ряд государственных структур принять меры для нераспространения коронавируса в Украине.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

Кабинет Министров Украины должен:

  • с 17 марта на 2 недели закрыть границу для регулярных пассажирских перевозок;
  • с 16 марта запретить въезд в Украину иностранцам;
  • проанализировать возможность немедленно реагировать для противодействия коронавирусу;
  • подготовить законопроект об изъятии медицинских средств для защиты от коронавируса в силу закона о публичных закупках лекарств;
  • укомплектовать тест-системами КПВВ на Донбассе и на админграницах с Крымом;
  • профинансировать изготовление по меньшей мере 200 тысяч тест-систем;
  • обеспечить средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей;
  • простимулировать производство в Украине средств защиты от коронавируса;
  • перевести правительственный антикризисный штаб относительно эпидемии коронавируса на круглосуточный режим;
  • обеспечить готовность больниц к оказанию помощи больным коронавирусом;
  • восстановить систему противоэпидемической защиты;
  • утвердить порядок самоизоляции людей с подозрением на коронавирус;
  • выделить Министерству здравоохранения деньги на закупку лекарств и медицинского оборудования;
  • посмотреть перепрофилирование коек в больницах;
  • своевременно платить за закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием коронавируса;
  • проработать совместно с местными властями дополнительное финансовое стимулирование врачей;
  • активизировать информационно-разъяснительную работу относительно предупреждения распространения коронавируса.

Стоит знать По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Министерство здравоохранения обязано:

  • проработать вместе с МИД возможность получать гуманитарную помощь и закупать лекарства за рубежом
  • обеспечить прогнозируемую необходимость экспресс-тестов на коронавирус и обеспечить ими больницы;
  • постоянно обновлять стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с новыми данными о коронавирусе.

Кроме того, указ касается еще нескольких государственных органов.

  • Госслужба по вопросам безопасности продуктов:
    вместе с местной властью должны усилить контроль за системами водоснабжения;
  • Министерство развития экономики:
    пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца;
  • Министерство внутренних дел:
    обеспечить соблюдение правопорядка во время карантина и рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за границу

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 14 марта на территории Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Причиной смерти назвали то, что она вовремя не обратилась к врачам, когда по возвращении из Польши почувствовала ухудшение состояния здоровья.

Кроме того, на территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.


Главные цифры эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала

Закрытие границ из-за коронавируса: Зеленский ввел в действие решение СНБО
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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Министерство внутренних дел Министерство экономического развития и торговли СНБО Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020
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