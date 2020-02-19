Зеленского просят не размещать украинцев из Уханя в Козине

Украинская, которые вернутся из изолированного Уханя, якобы могут разместить на карантин в санатории "Пролисок" в селе Козин Обуховского района. Из-за этого местные жители обратились к Зеленскому.

Они волнуются, что опасный вирус может распространиться по городу.

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В Министерстве здравоохранения заверили, что в Украину приедут исключительно здоровые украинцы, которых проверят врачи перед вылетом. Однако местных это не успокаивает.

Мы переживаем за наших сограждан и рекомендуем высшему руководству последовать примеру других государств. Подобные заведения должны быть расположены за пределами населенных пунктов,

– отметил Владимир Тимченко, депутат Обуховского городского совета.

Он также подчеркнул: место, в котором будут отбывать карантин прибывшие из Китая, должно иметь надлежащие условия и соответствующее оборудование. Ведь люди обеспокоены прежде всего тем, что будет в случае подтверждения случая коронавируса.

Справка. Поселок Козин расположен в 25 километрах от столицы, известен своими элитными застройками. Там, в частности, расположены имения пятого президента Украины Петра Порошенко, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и нардепов Сергея и Юлии Левочкиных.

19 февраля корреспондент 24 канала отправится в Козин, чтобы узнать, действительно ли эвакуированных из Уханя украинцев разместят на карантин именно там.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 08:00. Руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая призвала СМИ не распространять непроверенную информацию и не сеять панику. Она отметила, что Минздрав приготовил 4 места для эвакуации людей из Уханя.

Перед посадкой у пассажиров измерят температуру. Если же она будет больше, чем 37,2 – человек не полетит домой, а отправится в местную больницу. После высадки самолет полностью продезинфицируют, а расходные материалы сожгут. Эвакуированные и персонал самолета смогут покинуть место карантина через 14 дней. Но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Накануне Зеленский пообещал лично привезти эвакуированных домой к тем, кто настраивает людей на протесты и распространяет фейковые новости. "Я обязательно привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", – подчеркнул он.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала