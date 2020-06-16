Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины против COVID-19, когда ее изготовят.

Это он сообщил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

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Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавирус и держите Украину высоко на повестке дня,

– заявил Зеленский.

Каковы дела с производством вакцины

Украина не занимается созданием вакцины. Поэтому ее нужно будет у кого-то купить, но все государства будут в первую очередь обеспечивать своих граждан.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни. Вакцина показала хорошие результаты клинических исследований.

Сейчас по всему миру разрабатывают около 200 кандидатов на вакцину против коронавируса.

10 потенциальных препаратов уже испытывают на людях:

США – 4;

Китай – 5;

Великобритания – 1.

Еще 126 препаратов проходят доклинические испытания.