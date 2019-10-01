Зеленый чай обезвреживает бактерии, устойчивые к антибиотикам

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Зеленый чай содержит соединения, которые борются с бактериями
Зеленый чай содержит соединения, которые борются с бактериями

Природные антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, могут быть эффективными в борьбе с бактериями, которым свойственна устойчивость к антибиотикам.

Ученые из Университета Суррея в Англии сделали открытие, которое возможно избавит человечество от проблем с бактериями, устойчивых к антибиотикам.

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С бактериями может бороться галлат эпигаллокатехина (EGCG), который содержится в зеленом чае.

via GIPHY

В ходе эксперимента ученые сделали выводы, что галлат эпигаллокатехина может восстанавливать и усиливать активность азтреонама.

Этот антибиотик используют для лечения серьезных инфекций дыхательных путей и кровотока, которые вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa.

В последние годы она развила устойчивость ко многим классам антибиотиков. Бороться с ними становится все сложнее, поэтому открытие ученых очень уместное и своевременное.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Медицина Лечение Здоровое питание
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