Зевайте на работе: эксперты объяснили, чем это полезно

В повседневной жизни, полной стрессов, мы редко уделяем время отдыху и переключению внимания. Однако эксперты уверяют, что нашему мозгу нужен перерыв каждые 90 минут.

Когда работник зевает или ненадолго закрывает глаза на работе, это часто приводит к недоразумениям и критике от руководства. При этом, они требуют от сотрудников творческих решений. Люди пытаются проявить творческий подход, работая еще больше, не отрываясь от экрана компьютера. Однако это непродуктивно, пишет Focus.

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Примерно через 90 минут человеческий мозг срочно нуждается в перерыве, чтобы получить дополнительную информацию или развить собственные идеи. Если вы этого не сделаете, производительность вашего мозга и, следовательно, ваша способность к творчеству снизятся.

Закройте глаза и глубоко дышите

Представьте себе аквариум с песком и водой. Вода кристально чистая, песок на дне. Если вы энергично их перемешаете, песок поднимется и вода станет мутной. Так выглядит состояние вашего мозга после непрерывной работы.



Зевота помогает работе мозга / foodspot.co.id

"Я призываю предпринимателей переосмыслить ситуацию: они должны не только устраивать регулярные перерывы, но и активно поощрять работников к этому. Есть много возможностей: закрыть глаза, выйти и перевести дух, в идеале заниматься физическими упражнениями, медитировать, слушать расслабляющую музыку и многое другое", – рассказывает эксперт по эффективности Мартин Клафек.

Зевать – это хорошо

Зевать тоже хорошо. Большие части мимических мышц расслабляются, а мозг снабжается кислородом, это полезно для мышления. Поэтому не критикуйте, когда кто-то зевает, а успокаивайте, что они подпитывают свой мозг кислородом.

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