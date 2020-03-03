Жена больного коронавирусом мужчины находится в собственной квартире на самоизоляции

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Супружеская пара путешествовала по Италии, начиная с 21 февраля и вернулась в страну 29 числа.

29 февраля у мужчины появились симптомы простуды и першение в горле. Его сразу госпитализировали, а 3 марта подтвердили наличие коронавируса Covid-19, об этом во время брифинга рассказал заместитель руководительницы Минздрава Виктор Ляшко.

Детали: В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

У жены больного отсутствуют симптомы заболевания. Поэтому сейчас она находится на самоизоляции в собственной квартире. По словам Виктора Ляшко, с ней постоянно контактирует врач и в случае появления симптомов ее сразу госпитализируют и проведут все необходимые анализы.

Самоизоляция сейчас практикуется во многих странах мира. К слову, в Украине разрабатывают систему самоизоляции – человек с болезнью сможет оформить больничный, не выходя из дома. Эту практику заимствуют в Германии.

Во время брифинга Виктор Ляшко отметил, что когда на территории Украины введут карантин или другие противоэпидемические мероприятия, Минздрав будет выдавать больничные украинцам, которые самоизолировались из-за коронавируса.

Для того, чтобы у них (изолированных, – ред.) было юридическое основание, почему они находятся дома. Тогда будет строгий учет всех, кто получил больничные и находятся на самоизоляции,

– отметил Ляшко.

Для чего нужна самоизоляция

Самоизоляция применяется в тех случаях, когда человек готов к этому и у него отсутствуют симптомы для госпитализации. По словам Ляшко, во всех случаях заболевания фиксируется до 20% тяжелых состояний, а таких, которые нуждаются в лечении в реанимационном отделении – только 3%. Это не такое большое количество, поэтому большинство стран рекомендуют самоизоляцию.

Тем более, если каждый раз госпитализировать всех контактных лиц без симптомов, в больницах просто может не хватить мест для тех, кто действительно нуждается в помощи.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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