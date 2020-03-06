Жена украинца с коронавирусом заявила, что его состояние ухудшается, – СМИ

В то время, когда медики в Черновцах убеждают, что состояние черновчанина с коронавирусом улучшается, его жена опровергает эту информацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жена больного мужчины сказала, что она с ним постоянно на телефонной связи. По ее словам, состояние черновчанина ухудшилось, он под капельницей. Она добавила, что есть подозрение о начале воспалительного процесса.

Сделали ему флюорографию. Лежит он сейчас под капельницей. Голос ослаблен. Очень слаб по сравнению с двумя днями назад. Есть подозрение, что воспалительный процесс уже начался. Его состояние, такое ощущение, что ухудшается, но не улучшается,

– сказала жена больного коронавирусом украинца.

Она добавила, что хотела бы увидеть, как лечат ее мужа, чем и какие анализы ему делают.

Ранее председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук во время брифинга сказал, что состояние больного стабильное. 4 марта заведующая инфекционного отделения областной больницы, где находится мужчина, сообщила, что у него улучшились показатели температуры тела.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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