Женщина, из-за которой на карантин в Молдове отправили украинцев, не знала, что у нее коронавиру

Родственники женщины с коронавирусом, которая покинула больницу в Италии и самолетом добралась до Молдовы, говорят: она не знала о своем диагнозе. Итальянские медики вроде бы не подтвердили у нее Covid-19. Сейчас сын больной обвиняет врачей из Италии в халатности и просит помощи с лекарствами для матери.

Женщина, которая привезла коронавирус в Молдову, 7 марта отправилась из Италии на родину рейсом Милан – Кишинев. Из-за этого поступка власти Молдовы пришлось отправить на 14-дневный карантин 45 пассажиров, в самолете находились в непосредственной близости к месту больного. Среди них есть украинцы. Поступок женщины премьер Молдовы назвал безответственным.

Сейчас больная в стабильно тяжелом состоянии. Впрочем, ее сын поспешил заявить: его мать взяла билет на самолет после того, как в больнице Италии у нее не подтвердили коронавирус. Об этом он рассказал изданию Diez.

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По его словам, 48-летняя женщина работала в итальянском Бергамо, где ухаживала за пожилой итальянкой. Впрочем, неделю назад она заболела и обратилась в больницу с подозрением на коронавирус. Пока она была в больнице, итальянку, за которой она ухаживала, госпитализировали с сердечным приступом.

Итальянские врачи, как утверждает сын, выписали его мать, со словами, что у нее нет коронавируса. Они прописали ей антибиотики.

В то же время, дочь итальянки сказала, что в ее услугах больше нет необходимости. Из-за отсутствия работы и крыши над головой женщина взяла билет на самолет домой, 2 ночи перед своим отправлением провела в гостинице.

До момента госпитализации в Италии у женщины была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность.

В итальянском Бергамо больная коронавирусом женщина провела 2 ночи в отеле, а затем прибыла в Милан, откуда самолетом отправилась в Кишинев

Сейчас сын инфицированной женщины переживает, что в Молдове его маме не смогут оказать необходимую помощь. Поэтому он просит власть связаться с врачами в Бергамо, чтобы они признали свою халатность и помогли его матери необходимыми лекарствами.