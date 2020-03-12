Женщина из Житомира, в которой коронавирус, ходила в церковь и принимала гостей

Пациентка с коронавирусом из Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы.

Об этом сообщили на брифинге Житомирской ОГА.

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70-летняя женщина вернулась 1 марта из Польши в Радомышль на Житомирщине.

К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. Сразу, как приехала, не самоизолировалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания,

– заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА.

Впоследствии у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.

Медики заявили о шести людях, которые с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, потому что сейчас у них нет симптомов коронавируса.

Были гости у людей. Установлено 4 человек, двое из них жители Радомышля, которые находятся дома на обсервации. Еще двое — жители Киева. Они также будут на обсервации,

— отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также в ОГА рассказали, что 8 марта женщина посетила церковь.