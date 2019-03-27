Женщина родила двойню от двух разных мужчин

Жительница китайского города Сяйминь родила двойню от двух разных мужчин. Для того, чтобы внести в городской регистр и признать их гражданами страны – необходимо сделать ДНК-тест.

Этот тест показал – мальчики родились сразу от двух отцов, пишет The Mirror.

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Муж женщины является отцом только одного ребенка. Он подтвердил, что один из близнецов не похож на него.

Сначала женщина отрицала, что этого не может быть. Но позже женщина признала: она один раз изменила своему партнеру с малознакомым мужчиной. Оказалось, что одного раза достаточно, чтобы стать отцом одного из двойняшек.

Муж женщины говорит, что хочет воспитывать и растить своего ребенка, но не хочет тратить деньги и силы на чужого.

Феномен женщины называется суперфекундация.

Суперфекундация – что это? Это оплодотворение двух яйцеклеток во время одной овуляции сперматозоидами двух разных мужчин. По разным оценкам, вероятность явления составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

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