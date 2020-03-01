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Женщина с подозрением коронавируса сбежала из больницы оккупированного Крыма: вероятно, в Ростов

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В оккупированном Россией Севастополе женщина, у которой медики подозревали коронавирус, поздно вечером сбежала из больницы. Ее сейчас объявили в розыск.

Жінка збиралась у Ростовську область – про це розповіла своїм сусідкам по палаті, повідомляє телеграм-канал Mash.

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Ймовірно, саме туди і втекла пацієнтка пізно ввечері ще 16 лютого. Водночас у російському Ростові-на-Дону її вже оголосили в розшук. Так, жінку шукають в тому числі в хостелах і готелях міста. пишуть місцеві ЗМІ. 

Зазначимо, на всіх пунктах пропуску на адмінкордоні із окупованим Кримом у громадян перевіряють температуру і проводять опитування про стан здоров'я.  Особливу увагу прикордонники приділяють громадянам Китаю і країн, де офіційно зафіксовані випадки захворювання коронавірусом.

Останні новини про коронавірус:

  • Станом на 1 березня коронавірус підтвердили у понад 85 тисяч хворих у 53 країнах світу, майже три тисячі померли. Більшість випадків у Китаї – 78 тисяч, звідти і почався спалах. Від хвороби одужали близько 40 тисяч людей.
  • Протягом останніх днів коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії – там померли 29 людей. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні становить 1049 осіб.
  • ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавіруса до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. водночас там наголошують – глобальної пандемії наразі немає. 
  • В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. 28 лютого було два повідомлення про підозру на COVID-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей.
  • Влада запевняє, що Україна до коронавірусу готова. Звітують про тисячі ліжок в інфекційних лікарнях, готовність лікарів-інфекціоністів.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають. що кожному, хто захворів. нема сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Украины Новости политики
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